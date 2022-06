Entergalactic, la série musicale animée de Kid Cudi pour les adultes

L'histoire de deux jeunes artistes naviguant dans les méandres de la recherche de l'amour.

Écrit par Ian Edelman et Maurice Williams, et réalisé par Fletcher Moules, la série animée Entergalactic suit un jeune artiste nommé Jabari, interprété par Scott Mescudi, qui tente de trouver un équilibre entre amour et succès. La découverte de ce dernier rapproche Jabari du premier, lorsque l’emménagement dans l’appartement de ses rêves à New York lui permet de faire la connaissance de sa nouvelle voisine, la photographe it-girl, Meadow, interprétée par Jessica Williams.

Un trailer pour Entergalactic

Entergalactic sera diffusée sur Netflix à partir du 30 septembre prochain. Le casting vocal comprend également Timothée Chalamet (Jimmy, le meilleur ami de Jabari et dealer de drogue), Ty Dolla $ign (Ky), Laura Harrier (Carmen, l’ex-petite amie de Jabari), Vanessa Hudgens (Karina, la meilleure amie de Meadow), Christopher Abbott (Reed, un marchand d’art), 070 Shake (Nadia), Jaden Smith (Jordan), Keith David (Mr. Rager), Teyana Taylor (Coach de boxe, instructeur de Meadow et Karina), Arturo Castro (Len, le collègue de Jabari) et Macaulay Culkin (Downtown Pat).

Le prochain album du rappeur, chanteur, auteur-compositeur, réalisateur artistique, producteur musical et acteur américain Kid Cudi est à l’honneur dans Entergalactic.