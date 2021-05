Enola Holmes : l’adaptation cinématographique sur la jeune sœur de Sherlock Holmes va revenir en 2022

Netflix annonce une suite pour Enola Holmes, Millie Bobby Brown et Henry Cavill rempilent.

Après avoir gagné une popularité instantanée suite à sa première mondiale à l’automne dernier, la plateforme Netflix et Legendary Pictures vont de l’avant avec un nouveau film. Le développement a déjà débuté avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill qui vont reprendre leurs rôles respectives d’Enola et Sherlock Holmes. Harry Bradbeer est de retour à la réalisation et Jack Thorne, qui a écrit le premier film, écrira le scénario de la suite.

#EnolaHolmes Sequel A Go At Netflix With Millie Bobby Brown (@Milliestopshate) And Henry Cavill Set To Return https://t.co/RN99rZB0Zp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 13, 2021

“Je suis impatiente de collaborer à nouveau avec l’équipe de la série ! Enola occupe une place spéciale dans mon cœur – elle est forte, intrépide, intelligente et courageuse“, a déclaré l’actrice britannique Millie Bobby Brown. “J’ai hâte que les fans voient la suite de son voyage !”

Un trailer pour Enola Holmes

Le film est basé sur la série de livres de Nancy Springer, nommée aux Edgar Awards, The Enola Holmes Mysteries, qui comprend six romans au total. Le film Enola Holmes apporte une touche féminine dynamique au plus grand détective du monde et à sa brillante famille. L’histoire raconte comment Enola, la sœur adolescente et rebelle de Sherlock Holmes, est une super-sauveteuse douée qui surpasse souvent ses frères et sœurs.

Mary Parent, Alex Garcia et Ali Mendes (Legendary) produiront de nouveau le film aux côtés de Brown et Paige Brown par le biais de leur société PCMA Productions. Joshua Grode, Michael Dreyer, Bradbeer et Thorne de Legendary seront producteurs exécutifs.