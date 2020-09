Engage, un(e) Game Boy qui fonctionne sans pile ni batterie

Nos appareils électroniques ont un point commun, et c'est d'ailleurs aujourd'hui bien là que le bât blesse, la batterie. Qu'il s'agisse de pile classique ou de batterie évoluée, l'autonomie est souvent un problème. Voici une console portable ô combien étonnante.

La – ou le, pour les puristes – Nintendo Game Boy est une console culte parmi la multitude de consoles de jeux vidéo qui ont vu le jour jusqu’à présent. Nombre d’amateurs, plus ou moins bricoleurs, y sont allés de leurs idées pour retravailler la console. Aujourd’hui, des chercheurs ont mis au point une console très similaire mais présentant l’étonnante particularité de fonctionner… sans pile ni batterie.

La console Engage Game Boy fonctionne sans pile ni batterie

Avec seulement quatre piles AA, la Nintendo Game Boy permettait de jouer à Teris ou Super Mario Land pendant 10 à 15 heures. Un véritable exploit. Et c’est d’ailleurs aujourd’hui encore un point sur lequel cette console peut faire nombre d’envieux. Mais il semblerait qu’il est possible de faire mieux encore. Une équipe d’ingénieurs de la Northwestern University dans l’Illinois et de la Delft University of Technology, aux Pays-Bas, ont mis au point une Game Boy qui fonctionne sans la moindre pile ni batterie.

Cette console très particulière baptisée Engage utilise l’énergie solaire et la piézoélectricité – autrement dit, toutes les fois que vous appuyez sur les boutons -. Les panneaux solaires fixés sur la façade avant de l’appareil avant sont la source primaire d’alimentation. Appuyer sur les boutons de la console vient ajouter de l’énergie à l’ensemble.

Le système n’est évidemment pas parfait. Il n’y a de fait certaines contraintes, notamment la météo. Si le soleil se montre peu, vous pourrez peut-être jouer 10 secondes sans interruption avec cette Engage Game Boy avant qu’elle se coupe pendant environ 1 seconde. De plus, la console n’a pas de son. Mais il est tout de même possible de sauvegarder vos parties grâce à un système de stockage des données primaire mais efficace permettant de reprendre vos parties exactement là où vous les avez laissées, et ce même si vous vous êtes retrouvé(e) à court de jus en plein milieu. Loin d’être idéal donc, mais cela vous permettra de jouer à des jeux casual très tranquillement.

Un projet qui n’est qu’une première étape

Plus qu’un simple projet DIY, la console Engage est une véritable preuve de faisabilité. Lorsque l’équipe s’est lancée dans ce projet, les chercheurs voulaient montrer qu’il est possible de créer un appareil électronique sans aucune batterie. Ils sont parfaitement conscients que ce qu’ils ont créé n’est qu’une première étape. Il faudra encore énormément de travail avant d’imaginer une Switch ou un autre appareil sans batterie mais c’est une avancée importante pour une certaine catégorie de produits.

“Cela n’aurait pas pu être possible il y a encore quatre ou cinq ans”, expliquait à CNET Josiah Hester, l’un des ingénieurs de l’équipe. Après la présentation de leurs travaux durant la conférence UbiComp le 15 septembre prochain, l’équipe de Engage a l’intention de poursuivre plus avant. L’un de leurs objectifs est de trouver le moyen de réduire au maximum les interruptions de l’alimentation.