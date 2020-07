En se passant d’Intel, Apple pourrait économiser des milliards de dollars

Apple a mis à une rumeur qui traînait depuis longtemps : la firme de Cupertino va se passer des puces Intel dans ses ordinateurs. L'une des principales raisons à ce profond changement est évidemment le coût. Cela permettrait de réaliser des économies substantielles.

Durant la WWDC 2020, Apple confirmait enfin une rumeur de longue date : l’abandon des puces Intel au profit des puces ARM maison pour ses futurs ordinateurs Mac. Il y a plusieurs raisons, évidemment, qui pourraient permettre d’expliquer cette décision, et le coût en fait bien sûr partie. Il semblerait que cette opération permettrait à Apple d’économiser plusieurs milliards de dollars.

En se séparant d’Intel, Apple pourrait économiser des milliards de dollars chaque année

Selon les analystes de Trefis, en n’utilisant plus les puces Intel, pourrait économiser jusqu’à 2,2 milliards de dollars par an. Ces chiffres sont basés sur le coût moyen d’un processeur Intel par rapport au prix d’un processeur d’iPhone, avec quelques ajustements évidemment pour prendre en considération d’autres facteurs importants.

Ainsi, en théorie tout du moins, Apple pourrait économiser environ 110$ par puce. Ramené aux volumes de Mac que Apple vend chaque année, l’économie réalisée devrait être plus que substantielle. En juin dernier, des rumeurs suggéraient que les puces maisons en silicium pourraient coûter davantage que celles d’Intel. Ce qui sera certainement vrai mais c’est toujours le cas lors du lancement d’une nouvelle technologie.

Et améliorer encore l’harmonie entre software et hardware

Outre le fait que cela ferait économiser des milliards de dollars, le fait de passer à des puces maison signifie aussi que Apple ne sera plus à la merci de Intel et de ses plannings. La firme de Cupertino aura toute latitude pour proposer des mises à jour quand elle le souhaite. L’intégration entre logiciel et matériel devrait aussi être encore meilleure. À suivre !