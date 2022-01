En Russie, Netflix devra diffuser 20 chaînes d’État pour continuer d’exister dans le pays

En Russie, Netflix devra diffuser 20 chaînes d'État entre autres nouvelles obligations.

À partir du mois de mars prochain, Netflix devra proposer sur sa plate-forme 20 chaînes de télévision d’État en Russie. Roskomnadzor, le régulateur des media dans le pays, a enregistré la plate-forme comme “service audiovisuel” cette semaine. Et parmi les chaînes que Netflix devra diffuser, on retrouve Channel One, le réseau de divertissement NTV et une chaîne de l’Église orthodoxe russe baptisée Spas (qui signifie “Sauvé” en russe).

Les services de streaming de plus de 100 000 utilisateurs quotidiens en Russie sont présents dans ce registre qui a été établi en fin d’année dernière. Non seulement les plates-formes enregistrées doivent proposer des chaînes de TV d’État, mais elles doivent aussi ouvrir une filiale russe, selon The Moscow Times.

Les entreprises sur ce registre doivent aussi respecter les lois russes. Ainsi, Netflix n’aura pas le droit de promouvoir l'”extrémisme”. Les détracteurs affirment que cette disposition a été brandie contre celles et ceux qui supportent les opposants au Kremlin.

entre autres nouvelles obligations

D’autres services vidéo du pays auraient argué que Netflix devrait être ajouté à ce registre au niveau du jeu vidéo puisqu’il rentre dans cette catégorie. La version russe de Netflix est gérée par Entertainment Online Service, une filiale de National Media Group, qui est actionnaire de Channel One.

En novembre, nous apprenions que la Russie avait initié une enquête suite à une plainte pour du contenu LGBTQIA+ sur Netflix. L’entreprise avait déclaré à Engadget qu’un tel contenu était identifié comme il se doit. Le même mois, la Russie avait ordonné à plusieurs géants de la tech (y compris Apple, Google, Meta, TikTok et Twitter) d’ouvrir des bureaux dans ses frontières avant la fin de l’année 2021.