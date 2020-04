En retirant 200$, il découvre que son compte est créditeur de 8,2 millions de dollars !

La plupart d'entre nous sont toujours au courant de la somme actuellement sur le compte en banque. Les rares fois où l'on constate des surprises, celles-ci sont le plus souvent mauvaises. Il peut arriver que la surprise soit bonne, très bonne, voire trop bonne.

L’état du compte en banque est une vraie préoccupation pour la majorité d’entre nous. Certains le suivent très précisément, pour gérer les fins de mois ou parce qu’ils en ont pris l’habitude. Peu importe dans quelle catégorie vous vous rangez, imaginez vous présenter à un distributeur de billets pour constater que votre compte a bien plus que ce que vous pensiez. C’est ce qui est arrivé à Charles Calvin, pompier volontaire de New Chicago, aux États-Unis.

Ce jeune pompier volontaire retire 200$ au distributeur

Charles Calvin devait recevoir une prime de 1 700$ dans le cadre d’un vaste plan du gouvernement américain. Le jeune homme s’est présenté à un distributeur pour retirer 200$ de son compte. En consultant le solde dudit compte, imaginez sa surprise en découvrant qu’il était créditeur de… 8,2 millions de dollars ! Racontant son histoire au quotidien local The Times of Northwest Indiana, il déclarait : “M*rde alors, il y a quelque chose qui cloche. Je me disais : ‘Mais qu’est-ce qui se passe ? Impossible que j’ai 8,2 millions de dollars sur mon compte.'”

le ticket lui annonce (par erreur) un solde créditeur de 8,2 millions de dollars !

Rapidement, l’homme prenait contact avec sa banque et celle-ci l’informait qu’il s’agissait bien d’une erreur, que la machine qu’il avait utilisée pour retirer l’argent avait inscrit un mauvais montant sur le reçu. Finalement, le compte en banque de Charles Calvin n’était créditeur que de 13,69$. “Ça m’a foutu les jetons. Je vis de mon salaire, mois après mois, comme tout le monde. Je suis pompier volontaire.” Cela étant dit, s’il avait effectivement dû avoir ces 8,2 millions de dollars sur son compte, Charles Calvin affirme qu’il les aurait partagés avec la communauté locale. En cette période de crise, voilà qui aurait été très bien accueilli.