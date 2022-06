En République centrafricaine, le projet Sango veut créer un centre crypto légal et une “île crypto”

La République centrafricaine annonce un vaste programme autour du bitcoin, une stratégie ambitieuse et rapide.

Le Président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra a annoncé que le gouvernement allait initier un certain nombre de projets suite à l’adoption légale du bitcoin par le pays. Une vaste initiative centrée sur le développement de l’infrastructure blockchain du pays va donc voir le jour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pays voit grand.

C’est via Twitter que le Président a annoncé que le gouvernement centrafricain allait organiser, le 3 juillet prochain, un événement durant lequel le président, les membres de son cabinet et des experts de l’industrie discuteront de l’infrastructure physique et numérique nécessaire, ainsi que du cadre juridique, pour que le pays puisse entrer pleinement dans l’espace crypto.

Le projet Sango prévoit déjà la création d’un “centre crypto légal” qui servira à attirer les entreprises et crypto-enthousiastes du monde entier, à développer l’adoption du bitcoin dans le pays et à créer une “île crypto” virtuelle, une zone économique spéciale dans le métavers qui aurait une superficie équivalente dans le monde physique. Le cadre juridique, quant à lui, devrait être en place d’ici à la fin de cette année.

Pour Faustin-Archange Touadéra, “la stratégie ambitieuse visant à construire rapidement une économie performante ne peut que s’appuyer sur les nouvelles technologies qui ont pris le monde d’assaut et fait passer la monnaie à un autre niveau, avec le bitcoin comme mot d’ordre.”

Avec un tel programme, on ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec le Salvador, qui a fait du bitcoin une monnaie légale en septembre 2021 et qui a annoncé vouloir créer sa ville Bitcoin City, financée par des obligations BTC à hauteur d’un milliard de dollars. Cet énorme projet est cependant en attente depuis juin et l’hiver crypto.

With #Bitcoin as #legaltender & inspiration, our country opens a new chapter in its inspiring journey towards a brighter future via #blockchain #tech.

Everyone is welcome to witness the Sango Genesis Event that will be broadcast on the 3rd of July, on https://t.co/LIQiKGhcBS. pic.twitter.com/7u6knv5f6w

