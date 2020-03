En plein confinement, cette carte montre les déplacements des Américains

Avec la pandémie du nouveau coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier, de nombreux gouvernements et organisations de santé sur tout le globe appellent à rester chez soi autant que possible. En nous isolant un maximum des autres, la propagation du virus est ralentie. Cela laisse davantage de temps et de ressources aux chercheurs, docteurs et autres professionnels du secteur pour trouver un traitement, un vaccin et faire tourner les systèmes de santé.

Cela étant dit, malheureusement, malgré les nombreux appels à rester chez soi, certains semblent ne pas vouloir changer leurs habitudes d’une quelconque manière. Il y a encore trop de gens qui sortent de chez eux pour des motifs tout à fait discutables. La carte ci-dessous a été réalisée par Tectonix. Elle se base sur les données de localisation des smartphones collectées par X-Mode et montrent les (trop nombreux) déplacements des Américains aux États-Unis.

Selon X-Mode, ces données ont été totalement anonymisées, ce qui signifie que les localisations ne sont pas liées à un utilisateur. Un point sur la carte signifie donc qu’il y a eu quelqu’un ici à un moment donné. Tectonix a utilisé ces données pour générer la carte en question, mettant plus spécifiquement en lumière les appareils qui se déplaçaient entre 5 et 16 km/h. Ceci pour englober les déplacements à pied, à vélo, à trottinette, etc. Cela fait encore énormément de monde qui se déplace au beau milieu de cette crise sanitaire mondiale mais cette carte pourrait aider les autorités à mieux comprendre comment le virus se propage. En Europe, certains opérateurs utilisent aussi les données de géolocalisation des clients pour aider à suivre l’évolution du virus.

Want to see the true potential impact of ignoring social distancing? Through a partnership with @xmodesocial, we analyzed secondary locations of anonymized mobile devices that were active at a single Ft. Lauderdale beach during spring break. This is where they went across the US: pic.twitter.com/3A3ePn9Vin

— Tectonix GEO (@TectonixGEO) March 25, 2020