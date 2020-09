En Inde, Instagram remplace Explorer par Reels

TikTok ayant connu un énorme succès avec son concept de vidéo courte sur fond de musique, la concurrence a rapidement mis en place des choses similaires. La menace de bannissement, américaine notamment, donne des possibilités à ses rivaux.

Si TikTok est aujourd’hui un géant mondial, le service dépend d’un autre géant, chinois celui-ci. Une situation qui ne plait pas, pas du tout, à l’administration Trump. Le Président des États-Unis a d’ailleurs posé un ultimatum à la plate-forme. Si une vente des opérations américaines n’est pas finalisées très bientôt, l’application s’expose à un bannissement sur le territoire américain. Et Donald Trump enjoint les autres pays à procéder de même. Certains l’ont d’ailleurs déjà fait.

Instagram remplace l’onglet Explorer par Reels

Facebook a décidé de rendre son concurrent direct à TikTok davantage présent en Inde. En effet, Instagram propose désormais dans le pays un onglet dédié à Reels selon le directeur de Instagram Adam Mosseri. Et cette section Reels apparait semble-t-il à la place de l’onglet Explorer. Cette section, pourtant très utilisée par nombre d’amateurs du service, se voit déplacée dans le coin supérieur droit de l’application, à côté de l’icône de la boîte de réception. Un porte-parole de Instagram précisait à Engadget que ce changement était aussi testé en Allemagne, en France et au Brésil.

En Inde, pays dans lequel TikTok est banni depuis juin dernier

La mise à jour survient en tous les cas à une période clef, et c’est évidemment parfaitement voulu. Adam Mosseri profite du “momentum que l’on constate actuellement dans le pays”. TikTok est en effet banni d’Inde depuis le mois de juin dernier, date à laquelle le gouvernement a pris la décision d’interdire l’application vidéo ainsi que WeChat et quelques autres services de sociétés chinoises. Avant ce bannissement, TikTok comptait plus de 200 millions d’utilisateurs en Inde. Et Instagram lançait Reels quelques jours seulement après l’annonce de ce bannissement.

L’objectif est clair, et Instagram ne s’en cache d’ailleurs pas. Il pourrait y avoir une énorme part de gâteau à prendre si d’aventure les États-Unis venaient à bannir TikTok de leur territoire. Et Instagram, et donc Facebook par extension, entend bien en profiter !