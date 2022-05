En Espagne, Binance ne propose plus de service de dérivés cryptos

Binance veut jouer selon les règles des autorités partout où il est présent. L'exchange désactive les dérivés crypto en Espagne en attendant le feu vert.

Binance est l’un des exchanges crypto les plus populaires et les plus aboutis en ce qui concerne les autorisations légales et licences d’exploitation de la part des autorités dans le monde entier. Dans cet effort de rester une institution financière sous licence complète, l’exchange a cessé de proposer ses services dérivés des crypto en Espagne, attendant d’obtenir l’autorisation de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Binance veut jouer selon les règles des autorités partout où il est présent

Comme l’on peut le voir sur le site de Binance Espagne, l’exchange a supprimé l’entrée dédiée aux dérivés dans le menu, laquelle reste disponible dans la version globale. Selon le site La Información, cette décision de retirer l’offre des dérivés en Espagne est un moyen de se conformer aux demandes de la CNMV.

Dans l’image ci-dessus, on peut voir l’option “Derivatives” manquante sur la version espagnole, laquelle est bien présente sur la version globale. Et bien que cette capture d’écran confirme l’intention de Binance d’offrir des services uniquement avec toutes les autorisations légales, une enquête de Cointelegraph a confirmé que les URL liées aux offres des dérivés en Espagne – futures, batailles et portail des dérivés – restent actives.

L’exchange désactive les dérivés crypto en Espagne en attendant le feu vert

Cela étant dit, il se murmure que Binance réintroduira l’option des dérivés dès qu’elle aura obtenu le feu vert des autorités, à savoir un certificat de garantie de la Banque d’Espagne (BdE). En juin 2021, le PDG de Binance Changpeng Zhao révélait son intention d’évoluer avec les régulateurs : “Nous voulons avoir des licences partout. À partir de maintenant, nous allons être une institution financière.” Binance, ainsi que d’autres exchanges crypto comme Coinbase et Bit2Me, sont actuellement sur la “liste grise” de la CNMV, laquelle empêche les sociétés d’opérer pleinement dans le pays.

Malgré un petit contretemps dû aux retards des régulateurs en Espagne, l’autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé Binance en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). Comme Cointelegraph le rapportait, cette initiative en France est la dernière expansion en date dans les opérations mondiales de la plate-forme, après avoir obtenu un accord de principe pour opérer à Abu Dhabi en avril. Avec cette autorisation en France, Binance a l’intention d’augmenter ses opérations dans le pays tout en “développant encore davantage son infrastructure”.