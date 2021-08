En deux ans, Disney+ comptabilise plus de 116 millions d’utilisateurs

Disney+ compte aujourd'hui plus de 116 millions d'abonnés. Un chiffre impressionnant, en seulement deux ans d'exploitation.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que, à l’heure actuelle, l’offre en termes de streaming vidéo est plus que fournie. Les services se comptent par dizaines, chacune avec leur catalogue particulier, tant en ce qui concerne les films que les séries TV ou encore l’animation. Certains sortent évidemment du lot. C’est le cas de Disney+ qui n’en finit plus d’impressionner.

Avec toutes ces options sur le marché du streaming vidéo, on pouvait s’interroger quant à la faculté de Disney+ de sortir son épingle du jeu. Un scepticisme tout à fait compréhensible. Cependant, depuis le lancement de la plate-forme, Disney+ n’a connu qu’une progression fulgurante. Selon les derniers chiffres en date, le service comptabiliserait aujourd’hui un peu plus de 116 millions d’abonnés.

Un chiffre d’autant plus impressionnant quand on prend en considération le fait que le service n’a été lancé qu’il y a environ deux ans. Disney+ est encore loin derrière la concurrence, et notamment Netflix qui compte plus de 200 millions d’abonnés, aux dernières nouvelles. Toujours est-il que c’est une très jolie prouesse accomplie par le géant américain dans la mesure où, en novembre dernier, le service n’avait “que” 73 millions d’abonnés. Autrement dit, ce ne sont pas moins de 40 millions de nouveaux utilisateurs qui ont rejoint les rangs en moins d’un an. Pas mal, non ?

Certains analystes estiment même qu’il est possible que, dans les cinq prochaines années environ, Disney surpasse Netflix. C’est une possibilité assez réaliste dans la mesure où, contrairement aux autres services de streaming, la marque et la réputation de Disney sont plutôt fortes, et la plate-forme héberge des licences très populaires comme Star Wars ou encore Marvel.

Ceci étant dit, des entreprises comme Netflix travaillent d’arrache-pied pour proposer des contenus variés et produire leurs propres contenus, sans parler des nombreuses séries sous sa coupe qui sont très populaires. Disney+ parviendra-t-il à devenir le leader incontesté du streaming vidéo ? L’avenir nous le dira.