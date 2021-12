En Corée du Sud, Google et Apple sont sommés de retirer les jeux play-to-earn de leur store

La Corée du Sud en guerre contre les jeux play-to-earn. Le pays demande à Apple et Google de les retirer de leur store

Depuis l’avènement de l’informatique, les développeurs ont toujours trouvé des moyens de générer des revenus. Aujourd’hui, le marché du jeu vidéo pèse lourd, très lourd. Le modèle d’achat unique d’un jeu et de ne plus jamais repasser à la caisse est un modèle tout à fait viable, mais le fait que les développeurs ne gagnent pas d’argent après l’achat signifie qu’ils doivent proposer régulièrement de nouveaux jeux pour continuer de l’argent, ce qui n’est pas toujours simple.

C’est pour cette raison que, ces dernières années, de nombreux studios ont adopté le modèle free-to-play. Le jeu est gratuit à télécharger et à installer, mais les développeurs peuvent gagner de l’argent via des abonnements ou des achats intégrés, ce qui peut être très lucratif sur le long terme. Récemment, nous avons aussi pu constater l’émergence d’un nouveau modèle, play-to-earn, dans lequel les joueurs achètent ou gagnent des NFT et, en retour, obtiennent des récompenses diverses, avec la possibilité de revendre ces NFT pour gagner de l’argent “réel”.

Elle demande à Apple et Google de les retirer de leur store

Si ce modèle est aujourd’hui tout à fait viable, en Corée du Sud, les régulateurs ne sont pas franchement fans de ce modèle. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, le pays a aujourd’hui contraint Apple et Google à retirer ces jeux de leur magasin d’applications. Apparemment, ces titres iraient à l’encontre des lois locales qui définissent les sommes qui peuvent être gagnées dans les jeux vidéo. Selon les lois actuellement en vigueur dans le pays, le maximum qu’un joueur peut gagner en une seule fois dans un jeu est plafonné à environ 8,42 $.

Difficile de savoir si d’autres régulateurs dans le monde décideront de se pencher sur ce genre de jeux, mais il est assez facile de comprendre comment un tel modèle pourrait être problématique, notamment auprès des plus jeunes qui seraient alors “encouragés” à dépenser plus qu’ils ne le devraient.