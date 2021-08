En Corée du Sud, Apple et Google pourraient être contraints de permettre des systèmes d’achat hors de leur store

En Corée du Sud, une proposition de loi pourrait changer la donne sur les stores d'applications, Apple et Google pourraient être contraints d'autoriser les développeurs à utiliser leurs propres systèmes de paiement.

C’est peut-être un tournant très important qui se joue actuellement en Corée du Sud en ce qui concerne les stores d’applications et plus précisément, les transactions financières effectuées sur ces plates-formes. Une loi pourrait obliger Apple et Google à permettre aux développeurs de passer par leurs propres systèmes de paiement et non par ceux des géants de la tech.

À l’heure actuelle, lorsque vous faites un achat, quel qu’il soit, sur l’Apple App Store ou sur le Google Play Store, les développeurs doivent utiliser les systèmes proposés par Apple et Google. Cela permet aux géants de prélever une commission sur toutes les transactions. Et c’est précisément là que le bât blesse. Ces dernières années, nombre de développeurs se sont exprimés contre cette situation.

La Corée du Sud pourrait faire avancer les choses, dans le bon sens si l’on peut dire. Le gouvernement a introduit une nouvelle proposition de loi qui pourrait obliger les entreprises comme Apple et Google à permettre aux développeurs d’utiliser des systèmes de paiement externe dans leur store respectif. Cela signifie que les développeurs auront la possibilité d’utiliser un système de paiement différent, ce qui leur permettrait de ne pas devoir s’acquitter des commissions (environ 30 % que ce soit chez Apple ou chez Google) sur les transactions.

Des entreprises comme Epic Games et Spotify se sont déjà exprimées contre la commission prélevée par Apple sur leurs apps et, à cause des règles de l’App Store, les développeurs n’ont pas le droit de rediriger leurs utilisateurs vers des solutions externes, comme payer directement sur le site de Spotify. Naturellement, Apple a tout intérêt à empêcher ce genre de possibilités. Le PDG d’Apple, Tim Cook, affirmait même qu’une telle solution transformerait l’App Store en un “marché aux puces”.

Cela étant dit, la loi n’a pas encore été votée. Si elle devait passer, la Corée du Sud deviendrait alors le premier pays à forcer ainsi la main à Apple et Google, ce qui pourrait donner des idées similaires à d’autres pays dans le monde.