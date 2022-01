En Chine, le régulateur n’a autorisé aucun nouveau jeu vidéo depuis juillet 2021

La Chine n'a pas autorisé de nouveaux jeux vidéo depuis juillet 2021, une situation qui n'a malheureusement rien de vraiment étonnant.

Les régulateurs chinois gèrent leur pays comme ils l’entendent et cela passe par une discipline de fer et des lois très strictes, et ce, dans tous les domaines. Les jeux vidéo ne font pas exception et ces dernières années, l’Empire du milieu s’est même beaucoup activé sur le sujet pour, officiellement, protéger sa jeunesse. Désormais, pour lancer un jeu vidéo dans le pays, il faut obtenir un très précieux sésame. Et il semblerait que ce soit très difficile. Voire impossible actuellement.

La Chine est en guerre contre l’industrie du jeu vidéo, une guerre qui n’a plus rien de subtil depuis bien longtemps et qui a déjà contraint bon nombre d’éditeurs locaux à fermer boutique. Le SCMP explique que la National Press and Publication Administration (NPPA) n’a pas autorisé la moindre nouvelle licence à un développeur de jeu vidéo depuis juillet 2021. En conséquence de quoi, un certain nombre d’entreprises locales spécialisées ont dû déposer le bilan tandis que d’autres, plus importants économiquement, ont pu délocaliser leurs opérations. Difficile de savoir si l’inaction de la NPPA est la cause directe de ces cessations d’activité, d’autant plus avec la crise de la dette en Chine, mais certains estiment que quelque chose se prépare.

Une situation qui n’a malheureusement rien de vraiment étonnant

La NPPA aurait été tenue au silence quant au pourquoi elle a cessé de délivrer des licences aux studios de jeux vidéo, mais il est assez facile de comprendre la situation. La Chine a passé une grande partie de l’année 2021 à alimenter ses critiques déjà virulentes envers le jeu vidéo, avec un organisme de presse d’État qui, cet été, n’avait pas hésité à décrire les jeux vidéo comme de l'”opium spirituel”. À la fin du mois d’août 2021, les mineurs voyaient leur temps de jeu maximum à certains titres passer à seulement trois heures par semaine. Et étant donné les attaques répétées de la Chine à l’encontre de certains des plus grands acteurs dans son secteur de la tech, il y a fort à parier que la NPPA ne se remettra pas à délivrer des licences avant un certain temps.