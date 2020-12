En Chine, Apple guide ses techniciens via la réalité augmentée

Les réalités virtuelle et augmentée sont clairement les technologies de ces prochaines années. Les géants de la tech ont déjà choisi leur camp. Certains misent sur la virtuelle, d'autres l'augmentée. Cette dernière a les faveurs d'Apple.

Apple a fait le choix de la réalité augmentée depuis de longues années maintenant. Et ce choix se constate aujourd’hui clairement dans les appareils de la marque à la pomme. D’autres ont choisi la voie de la réalité virtuelle. L’avenir nous dira si l’une prend le pas sur l’autre ou non, mais aujourd’hui, là n’est pas la question. La firme de Cupertino mise sur la réalité augmentée et elle l’utilise déjà dans de nombreux domaines.

Apple a utilisé la réalité augmentée pour guider les techniciens chinois

Parmi les raisons qui pourraient expliquer le léger retard de l’iPhone d’Apple de cette année par rapport aux générations précédentes, on retrouve évidemment la pandémie de Covid-19. En effet, les ingénieurs de la marque à la pomme ont dû multiplier les voyages chez les fournisseurs et autres fabricants aux quatre coins du monde, notamment en Chine, pour tester les prototypes et s’assurer que tout fonctionnait comme attendu.

et vérifier les prototypes de ses iPhone 12 à distance

Cela étant dit, dans la mesure où ces voyages étaient très limités, voire interdits au plus fort de la crise, le lancement de l’iPhone 12 a malheureusement dû être reporté, ou tout du moins est-ce ce que les rumeurs ont annoncé. Apple a profité de la situation et de son amour pour la réalité augmentée pour faire passer cette technologie à un niveau supérieur. Selon Dan Riccio, vice-président de l’ingénierie hardware chez Apple, durant une réunion à distance ce jeudi, les ingénieurs du géant américain ont dû utiliser la technologie de réalité augmentée pour guider à distance les techniciens en place dans les usines en Chine et mieux communiquer avec eux.

Apple a toujours été un grand partisan de cette technologie par rapport à la réalité virtuelle. Et avec les rumeurs suggérant que des lunettes connectées de réalité augmentée pourraient arriver bientôt, cette annonce n’est pas très surprenante, finalement.

Cela étant dit, l’utilisation de ce genre de technologie a déjà montré à quel point cela pouvait être utile, notamment pour l’enseignement. Nous avons par exemple déjà pu voir comment la réalité augmentée pouvait aider à la formation des chirurgiens. Et certaines entreprises l’utilisent déjà dans l’industrie pour former leurs employés.