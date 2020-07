En Chine, Apple est la marque qui connaît la plus grande croissance

Les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas vraiment au beau fixe, c'est le moins que l'on puisse dire. Cela complexifie sensiblement les échanges. Ce qui n'empêche pourtant pas Apple de connaître une croissance impressionnante dans le pays.

Ce n’est un secret pour personne que les relations entre les États-Unis et la Chine sont plus tendues que jamais mais malgré ce contexte très difficile et les attitudes pour le moins froides que les deux superpuissances ont l’une envers l’autre, Apple parvient à très bien s’en tirer en Chine. Selon un rapport de Counterpoint Research, la firme de Cupertino serait la marque de smartphones qui enregistre la plus grande croissance au deuxième trimestre 2020.

Apple enregistre une très forte croissance en Chine

Selon les données de l’entreprise spécialisée, les ventes de smartphones d’Apple ont bondi de 32% par rapport à la même période de l’année précédente. Un chiffre plus élevé que celui de Huawei, +14%, tandis que les autres marques chinoises comme Vivo, Oppo et Xiaomi ont enregistré une croissance négative. Cette soudaine croissance s’expliquerait, en partie tout du moins, par le succès de l’iPhone SE, avec son tarif abordable et son très bon rapport qualité/prix.

Mais sa part de marché dans le pays reste très faible

Cela étant dit, il semblerait que la croissance d’Apple en Chine, si impressionnante soit-elle sur ce deuxième trimestre 2020, n’ait pas été suffisante pour faire progresser sa part de marché dans le pays. Selon Counterpoint, la part de marché de Huawei en Chine sur cette période serait de 46% tandis que celle de Apple plafonnerait à un petit 9%.

Le rapport laisse aussi suggérer que les ventes de smartphones 5G dans le pays sont très encourageantes. Un smartphone vendu sur trois en Chine serait en effet compatible 5G. Apple devrait lancer son iPhone 5G plus tard cette année. Il sera intéressant de voir comment ce nouveau modèle affecte la part de marché du géant américain. À suivre !