Empire of Sin : Romero Games reporte le lancement du jeu de stratégie criminelle

Prévu pour le printemps prochain, Empire of Sin est maintenant attendu pour l'automne sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Inspiré des films noirs de l’époque, Empire of Sin de Romero Games fait évoluer les joueurs dans l’ambiance glamour et exubérante des années 1920 où la pègre de Chicago domine la ville américaine en pleine Prohibition (période où un amendement à la Constitution des États-Unis a interdit la fabrication, le transport, la vente, l’importation et l’exportation de boissons alcoolisées). Pour gravir les échelons dans ce monde brut et violent du crime organisé, les futurs Vito Corleone vont devoir pratiquer l’arnaque, la séduction ou encore l’intimidation.

Extra! Extra! Read all about it! We have an update regarding the release of Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU — Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) February 18, 2020

Malheureusement pour les fans du genre, le jeu de gestion d’empire du crime va prendre du retard pour mieux se préparer : “Comme le sait tout bon contrebandier, le brassage d’un bon alcool ne doit pas être précipité, et cela vaut aussi pour le développement de jeux. C’est pourquoi nous avons décidé de repousser la sortie d’Empire of Sin à l’automne 2020. Nous apprécions votre soutien jusqu’à présent, et sommes confiants quant au fait que vous comprendrez pourquoi choisir la qualité plutôt que la rapidité est important. Après tout, chacun sait qu’il faut être à la pointe pour réussir à Chicago.”

Du gameplay pour Empire of Sin