Eminem et Snoop Dogg deviennent des Bored Apes dans un nouveau clip

Les NFT suscitent depuis quelques années un impressionnant engouement, et ce, malgré la situation délicate du marché des crypto-monnaies actuellement. Nombreuses sont les personnalités à s’y être lancées et en faire la promotion. Et il y en a dans tous les domaines. Aujourd’hui, ce sont les rappeurs Eminem et Snoop Dogg qui font parler d’eux, avec un nouveau clip surprise.

Eminem et Snoop Dogg se sont retrouvés le temps d’une collaboration surprise pour un clip dans lequel ils se sont transformés en Bored Apes. Les deux rappeurs ont des avatars de cette collection NFT haut de gamme et ils ont collaboré sur une nouvelle chanson intitulée “The D 2 The LBC”.

Bien que la chanson débute avec des prises de vue bien réelles des deux stars de la musique, ils se retrouvent rapidement tous les deux transportés dans un monde cartoon. Pour le meilleur et pour le pire, mais grimés en Bored Apes.

Au moment de partager la vidéo avec ses fans sur Twitter, Eminem, de son vrai nom Marshall Mathers, déclarait : “Il a fallu trop longtemps pour renouer le contact avec Snoop Dogg – vous savez, nous devions faire un film !”

La chanson a reçu des critiques très diverses de la part de ses abonnés. L’un d’entre eux y voit là une introduction parfaite aux clips NFT.

Les possesseurs de NFT Bored Ape disposent des droits de propriété intellectuelle associés. Autrement dit, ils peuvent utiliser l’image de leur singe comme bon leur semble, y compris pour des projets commerciaux. Et nous commençons d’ailleurs à voir de plus en plus de clips et autres séries TV mettant en avant ces NFT. L’acteur américain Seth Green, par exemple, lancera bientôt sa série TV avec son Bored Ape “Fred” comme star. Un projet qui n’aurait pas pu voir le jour après le vol du NFT en question.