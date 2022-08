Embracer Group : une nouvelle vague d’acquisitions pour le géant suédois

La fièvre acheteuse d'Embracer Group est loin d'être terminée.

Alors que Middle-earth Enterprises est en passe de rejoindre le giron d’Embracer Group via le nouveau groupe opérationnel Embracer Freemode, le premier acteur européen du jeu vidéo a encore aligné les millions de dollars sur la table pour se renforcer avec les rachats de Limited Run Games, Singtrix, Bitwave Games, Tuxedo Labs, Tripwire Interactive, Gioteck et Tatsujin.

Join us live for the webcast presentation: 📺 https://t.co/9SzU0qmf3Q 🕘 9:00 CEST

Embracer Group Interim Report Q1 FY 22/23: Net sales increased by 107% to SEK 7,118 million.

Lars Wingefors, cofondateur et PDG d’Embracer Group, a déclaré :

Nous devenons désormais un groupe encore meilleur. Je suis heureux d’accueillir un groupe étonnant de sociétés dirigées par des entrepreneurs de renom dans la famille Embracer et d’étendre notre portefeuille avec des IP et des franchises vraiment remarquables. Il est encourageant de constater que notre groupe est devenu un acquéreur naturel et privilégié de sociétés créatives, en pleine croissance et rentables dans le domaine du jeu et du divertissement. Plusieurs discussions avec les entreprises qui nous rejoignent étaient en cours depuis plus de trois ans avant que les étoiles ne s’alignent aujourd’hui, ce qui souligne l’importance d’une perspective à long terme dans la construction de notre groupe.