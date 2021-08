Embracer Group : trois nouvelles acquisitions pour continuer à s’armer dans le jeu vidéo

L'empire d'Embracer Group ne fait que s'étendre au fil des années au sein de l'industrie vidéoludique.

Avec environ 780 millions d’euros de liquidités nettes et de 1,6 milliard d’euros de liquidités disponibles, ainsi qu’un chiffre d’affaires record de 334 millions d’euros pour le trimestre avril-juin 2021, le géant suédois Embracer Group se permet de nouvelles folies avec les rachats de SmartPhone Labs, OÜ Fractured Byte et Demiurge Studios, seulement deux semaines après la poursuite intensive de sa stratégie de consolidation.

It´s published. Embracer Group publishes Interim Report Q1 FY 21/22: Operational EBIT increased 79% to SEK 1,271 million. Join us at the live webcast presentation starting at 09.00 – welcome! https://t.co/okerCXk9tn pic.twitter.com/1KfwX3EEVJ — Embracer Group (@embracergroup) August 18, 2021

“Nous travaillons avec SPL depuis longtemps et nous sommes ravis de les faire entrer dans la famille Embracer. Cette acquisition ajoutera du talent, des capacités de développement et de test à notre organisation et apportera une valeur ajoutée à nos projets de développement internes“, déclare Andrey Iones, COO et co-fondateur de Saber Interactive. “Fractured est un studio impressionnant qui a réalisé un travail fantastique sur des projets de classe mondiale au cours de son histoire relativement courte. Nous sommes ravis de les intégrer à notre équipe et de collaborer étroitement avec eux à l’avenir“. Matt Karch, cofondateur et PDG de Saber Interactive, rajoute : “Demiurge est l’un des studios de développement les plus respectés au monde. Leur expertise est sans égal et leur réputation de s’attaquer aux tâches techniques les plus difficiles en fait un partenaire idéal pour le projet de Saber d’étendre considérablement son activité de travail à la tâche.”

Embracer Group met encore la main sur de nouveaux studios