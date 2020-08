Embracer Group (THQ Nordic) s’empare de huit nouveaux studios

Les studios 4A Games, DECA Games, New World Interactive, Palindrome Interactive, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games et Vermila Studios sont rachetés par la maison-mère de THQ Nordic et Koch Media.

Habituée à faire des acquisitions surprises à certaines périodes de l’année, la société suédoise se renforce encore dans le jeu vidéo, mais également dans le cinéma et la télévision. Avec une quarantaine de studios à travers le monde, plus d’une centaine de titres en développement et les droits de plusieurs licences, Embracer Group pourrait à l’avenir créer son propre service de jeu vidéo à la demande à la manière du Xbox Game Pass, tout en proposant en parallèle des adaptations en séries et en films. Les rachats de 4A Games, DECA Games, New World Interactive, Palindrome Interactive, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games et Vermila Studios ont été annoncé durant la présentation des résultats financiers du groupe pour le premier trimestre de l’année fiscale en cours.

Les nouveaux studios d’Embracer Group