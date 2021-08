Embracer Group : le géant européen de l’industrie vidéoludique poursuit sa stratégie de consolidation

Huit nouveaux rachats pour l'ogre norvégien Embracer Group.

Avec les acquisitions d’Easy Trigger, Ghost Ship Games, CrazyLabs, Grimfrost, DigixArt Entertainment, Force Field, 3D Realms et Slipgate Ironworks, Embracer Group dispose désormais de 77 studios internes de développement de jeux et engage plus de 8.000 employés dans plus d’une quarantaine de pays.

We are delighted to welcome a number of new companies and great talents to our growing Group, as announced in this morning's press releases. Read the summary press release here: https://t.co/VwhJCliXXp — Embracer Group (@embracergroup) August 5, 2021

“Je suis ravi d’accueillir plus de 500 grands talents à travers un large éventail d’entreprises bien établies qui diversifient et renforcent davantage le groupe à travers le monde dès le premier jour. Brique par brique, nous continuons à améliorer nos groupes d’exploitation et par conséquent Embracer dans son ensemble. Nous disposons toujours d’un bilan solide et d’une position de trésorerie nette appréciable pour soutenir d’autres fusions et acquisitions à l’avenir. Nous poursuivons de nombreuses discussions avec des entrepreneurs, des créateurs et des entreprises désireux de rejoindre la famille, y compris des entreprises importantes ou transformatrices qui créeraient de nouveaux groupes opérationnels. Je suis impatient de poursuivre la croissance du groupe, tant sur le plan organique que sur le plan interne, au cours des décennies à venir“, a déclaré Lars Wingefors, cofondateur et PDG d’Embracer Group.

Les nouveaux studios d’Embracer Group