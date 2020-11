Embracer Group, l’acheteur compulsif de l’industrie vidéoludique

La maison-mère de THQ Nordic continue les rachats massifs pour agrandir son catalogue de jeux et services.

L’ogre norvégien Embracer Group a toujours le chic pour annoncer des acquisitions et ne fait jamais les choses à moitié. Ainsi, à l’occasion du dernier bilan financier de la société, il a été annoncé que 4BigThings (Redout), A Thinking Ape Entertainment, Coffee Stain North, IUGO Mobile Entertainment, Mad Head Games, Nimble Giant Entertainment (Quantum League), Purple Lamp Studios (SpongeBob SquarePants : Battle for Bikini Bottom – Rehydrated), Quantic Lab, Silent Games, Snapshot Games, Sandbox Strategies et Zen Studios sont désormais des structures du groupe de Lars Wingefors.

It's published – Find our Q2 report here: https://t.co/SG3uSH0aYV and welcome to join our live webcast presentation at 09.00 CET, more information at our website. — Embracer Group (@embracergroup) November 18, 2020

Les pontes d’Embracer Group précisent : “L’empreinte des développeurs internes a augmentée de 767 développeurs, ce qui équivaut à une augmentation de 30 % et porte le nombre total de développeurs internes à 3.318. Les effectifs totaux du groupe passent à plus de 5.700 employés et employés contractuels à la suite des acquisitions. La profondeur de gestion est encore accrue par l’ajout de solides dirigeants d’entreprise et d’équipes de gestion locales ayant un palmarès impressionnant, où de nombreuses sociétés acquises sont à la tête des développeurs de jeux haut de gamme dans leurs pays respectifs.”

Embracer Group devient de plus en plus tentaculaire avec ses nouvelles acquisitions