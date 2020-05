Embracer Group : la maison-mère de THQ Nordic et Koch Media annonce que 118 jeux sont en développement

Pas moins de 118 jeux, dont 69 encore secrets, sont développés par les 31 studios du géant suédois Embracer Group.

Dans son dernier bilan financier, Embracer Group (THQ Nordic, Koch Media, Deep Silver, Coffee Stain Holding ou encore Amplifier Game Invest) a fait un point sur le contenu de son catalogue pour les prochains moins : “Avec l’acquisition de Saber Interactive, le groupe a actuellement plus de 118 jeux en cours de développement dont 69 titres qui restent encore à annoncer. Nous prévoyons une croissance substantielle pour l’exercice en cours, grâce à un grand nombre de sorties de grande qualité, dont nous nous réjouissons de l’accueil réservé par les joueurs. Cette croissance sera soutenue par les sorties récentes et à venir de nouveaux jeux tels que Biomutant, Chorus, Deep Rock Galactic, Destroy all Humans !, Iron Harvest, MotoGP 20, Ride 4, Snowrunner, Wasteland 3, WWE 2K Battlegrounds (en collaboration avec 2K) et une foule d’autres titres qui n’ont pas encore commencé leurs campagnes de marketing.”

Today we published our full year report and Q4. Read the full version here: https://t.co/U1xQQlRkNl pic.twitter.com/oSEuZWt9p0 — Embracer Group (@embracergroup) May 20, 2020

Le groupe créé via la fusion de THQ Nordic AB et Nordic Games Publishing AB annonce également que la production de titres à gros budget va s’accélérer : “Pour le prochain exercice financier se terminant le 31 mars 2022, nous prévoyons une croissance organique continue, grâce à une nouvelle augmentation de la valeur des jeux achevés, notamment les premiers jeux AAA sortis depuis Metro Exodus. À partir de cette année, nous prévoyons de sortir des jeux AAA chaque année. Afin de stimuler la croissance organique dans les années à venir, de nombreuses personnes talentueuses dans toutes nos unités opérationnelles recherchent en permanence de nouveaux projets de développement de jeux attrayants.”

Les nouveaux rachats d’Embracer Group se préparent

Lars Wingefors, le fondateur et PDG d’Embracer Group, précise dans un communiqué que Embracer Group va réaliser des acquisitions sous peu grâce à la réussite d’une nouvelle levée de fonds : “Après la clôture du trimestre, nous avons encore amélioré notre position financière et renforcé notre capacité de fusions-acquisitions par une nouvelle émission d’actions, qui a permis de lever 150 millions d’euros. J’ai été heureux de constater une forte demande de la part des actionnaires à long terme, nouveaux et existants. Cela nous permet de poursuivre notre longue série d’acquisitions de nouveaux éditeurs de jeux, de studios de développement ou de nouvelles franchises passionnantes. Notre stratégie de fusions-acquisitions conserve un solide portefeuille de possibilités. L’appétit des entrepreneurs du secteur du jeu pour unir leurs forces est solide et croissant. Actuellement, nous sommes impliqués dans plusieurs discussions en cours qui pourraient conduire à de futures acquisitions, y compris une poignée de groupes de sociétés de taille importante qui pourraient former de nouveaux groupes opérationnels.“