Embracer Group : Koch Media dévoile le label Prime Matter

Koch Media est désormais divisé en cinq branches avec Prime Matter et Ravenscourt à Munich (Allemagne) ainsi que Deep Silver à Reading (Angleterre), Milestone à Milan (Italie) et Vertigo à Rotterdam (Pays-Bas).

Dédié à la production de jeux immersifs passionnants par des studios du monde entier pour Embracer Group via Koch Media, le label Prime Matter rassemble vétérans de l’industrie et nouveaux talents sous la supervision de Mario Gerhold : “Les productions naissent dans le cœur et l’esprit des développeurs. On vise à maximiser le potentiel des studios en leur permettant de donner vie à leur rêve et à leur vision. L’un de nos objectifs fondamentaux est de soutenir les studios sans restreindre leur liberté créative, afin d’apporter aux jeux le soin qu’ils méritent. Certaines des franchises les plus convoitées de notre industrie ont vu le jour grâce au financement participatif ou sont le fruit des efforts de développeurs opiniâtres. L’histoire a montré que l’inspiration et le talent ne sont pas définis par des stéréotypes.”

True love for games unites us. 🎮 All of these jaw-dropping #PrimeMatter titles were made possible with @unity3d.#MadeWithUnity pic.twitter.com/QtymkqBsJl — Prime Matter (@primemattergg) June 11, 2021

“Prime Matter est un gage de qualité vidéoludique, puisque le label met à la disposition de ses partenaires actuels et futurs toute l’expertise du groupe Koch Media, mais compte également sur une nouvelle équipe dynamique entièrement dédiée à la réalisation du plein potentiel des jeux“, a expliqué Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media. “Le divertissement est au cœur de l’industrie du jeu vidéo. Primer Matter cherchera donc à inspirer les joueurs grâce à ses innovations dans de nombreux domaines, tout en conservant les valeurs fondamentales de cette industrie qui la rendent si particulière et intrinsèquement amusante.”

Les jeux du label Prime Matter