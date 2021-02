Embracer Group débute l’année avec trois nouvelles acquisitions

Gearbox Entertainment, Aspyr Media et Easybrain se font racheter par Embracer Group.

Rien n’arrête Embracer Group qui débourse des millions et des millions de dollars pour mettre la main sur Gearbox Entertainment afin de produire des AAA, Aspyr Media afin de continuer à réaliser divers portages et Easybrain afin de se spécialiser dans les jeux free-to-play sur les smartphones.

We are proud to welcome more talents to our global group. Today we announced that @GearboxOfficial @EasyBrainTeam and @AspyrMedia are all joining our family. Read the full story: https://t.co/yw8cphNJTS pic.twitter.com/h2YXnUW9dE — Embracer Group (@embracergroup) February 3, 2021

Les représentants du groupe norvégien Embracer Group ont de grandes ambitions : “Après la conclusion des transactions, Gearbox et Easybrain créeront respectivement le septième et le huitième groupe opérationnel au sein d’Embracer, et Aspyr deviendra la plus grande société indépendante à rejoindre le groupe opérationnel Saber Interactive. Grâce à ces transactions, Embracer comptera 64 studios de développement internes et plus de 6.600 employés, dont plus de 4.000 développeurs de jeux. Ces transactions s’inscrivent dans la stratégie de croissance d’Embracer, qui vise à combiner croissance organique et inorganique. Le programme de croissance par acquisition est basé sur l’ajout de nouveaux groupes d’exploitation plus importants sous la société mère, ainsi que sur l’intégration progressive de plus petites acquisitions dans les groupes d’exploitation. En moins de trois ans, Embracer est passé de un à six groupes d’exploitation, qui sont tous toujours gérés par les fondateurs du groupe respectif, et aujourd’hui, Embracer ajoute deux autres groupes d’exploitation dirigés par les fondateurs, avec des perspectives de croissance intéressantes.”

Embracer Group sort encore le chéquier pour s’agrandir et devenir un imposant éditeur dans l’industrie vidéoludique