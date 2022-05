Elon Musk veut faire quadrupler le nombre d’utilisateurs de Twitter d’ici 2028

Elon Musk dévoile ses objectifs pour Twitter : Quadrupler les utilisateurs et quintupler les revenus d'ici 2028.

Les questions sont nombreuses depuis la proposition d’Elon Musk pour racheter Twitter. Parmi celles-ci, l’on se demande comment le service pourrait changer. Ce deal est encore loin d’être fait, mais Elon Musk a déjà dû partager sa vision du futur de l’entreprise aux investisseurs pour obtenir les fonds nécessaires. Le New York Times a pu obtenir une copie du dossier remis à ces derniers, ce qui nous donne une idée de la vision pour l’entreprise selon Elon Musk.

Elon Musk dévoile ses objectifs pour Twitter

Pour commencer, le milliardaire américain veut faire passer la base d’utilisateurs mensuels de Twitter de 217 millions fin 2021 à près de 600 millions en 2025 et 931 en 2028. Soit plus du quadruple en seulement six ans. Elon Musk veut aussi avoir 104 millions d’abonnés payants pour un service qu’il nomme actuellement “X”. Aucun détail concernant ce produit X, mais Elon Musk laissait notamment entendre une expérience de Twitter sans publicité.

Le dossier contient d’ailleurs de nombreux détails sur les objectifs de revenus. Le PDG de SpaceX est convaincu que Twitter peut multiplier par cinq ses revenus annuels, passant à 26,4 milliards de dollars d’ici 2028, par rapport aux 5 milliards de dollars réalisés l’année dernière. Et il veut aussi diversifier les sources de revenus. À l’heure actuelle, la publicité compte pour environ 90 % des revenus de Twitter. Elon Musk veut réduire ce chiffre à 45 % d’ici 2028.

Pour atteindre ces objectifs, Twitter aura donc besoin de davantage d’utilisateurs payants. Le PDG de Tesla viserait ainsi 69 millions d’utilisateurs Twitter Blue en 2025 et 159 millions en 2028. Twitter Blue est un service proposé à 3 $ par mois, lancé aux États-Unis en novembre dernier et offrant un certain nombre d’avantages et fonctionnalités – dont la possibilité d’annuler l’envoi d’un tweet -. Entre ce mystérieux produit X et Twitter Blue, Elon Musk mise beaucoup sur les utilisateurs qui opteraient pour une expérience payante.

Quadrupler les utilisateurs et quintupler les revenus d’ici 2028

Enfin, Elon Musk prévoit aussi du mouvement sur le segment du paiement. Il veut que l’entreprise génère 15 millions de dollars de revenus via les paiements en 2023. Un chiffre qui passerait à 1,3 milliard de dollars en 2028. À l’heure actuelle, Twitter offre des fonctionnalités de shopping et de don très limitées qui, selon le NYT, n’ont pas d’impact notable.

Le NYT n’a aucun détail, par contre, concernant la manière dont Elon Musk compte atteindre ces objectifs, si ce n’est qu’il s’attend à de grandes choses de la part de Twitter une fois que l’acquisition sera achevée. Quadrupler les utilisateurs et quintupler les revenus, voilà qui semble très ambitieux pour une entreprise déjà si bien établie comme Twitter. Mais une chose est sûre, Elon Musk n’a clairement pas l’intention de dépenser ces 44 milliards de dollars pour conserver le status quo.