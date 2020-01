Elon Musk pousse à nouveau la chansonnette sur SoundCloud

Intitulé "Don't Doubt Ur Vibe", le morceau a été composé et interprété par le milliardaire le moins détesté de l'Internet, et publié produit par "Emo G Records" (prononcez Emoji).

Elon Musk est très en forme. Toujours sur plusieurs fronts à la fois, le CEO de Tesla et SpaceX plaît autant à ses investisseurs qu’aux internautes. Le milliardaire a réussi l’exploit d’être P.-D.G. de deux des sociétés de technologie les plus en vus du monde, et de rester en contact avec ce qu’on peut véritablement appeler une fanbase. Connu pour son utilisation constante de Twitter (qui lui a valu des sanctions de la SEC, le gendarme de la bourse américain), il fait souvent parler de lui via l’entremise du réseau social à l’oiseau bleu, mais plus rarement grâce à des chansons. Ce n’est cependant pas inédit puisqu’il avait profiter du 1er avril 2019 pour dévoiler le morceau RIP Harambe, en hommage au gorille du même nom abattu dans son enclos du zoo de Cincinnati.

Des chansons en série

Aujourd’hui, après une série de tweets pour faire monter le suspense, Elon Musk a publié sur le compte SoundCloud “Emo G Records” un morceau intitulé Don’t Doubt ur Vibe comme nous l’apprend The Verge, qu’on peut très maladroitement traduire par “Crois en ta vibe“. Sur ce morceau dance, Musk est l’auteur des paroles et l’interprète, même si sa voix est majoritairement masquée par des effets vocaux. Contrairement à RIP Harambe qui durait moins de deux minutes, ici le plaisir s’étend pendant 4 minutes et 1 seconde.

Musk a de quoi être heureux

On apprenait hier que Tesla a enregistré un chiffre d’affaires en augmentation de 1% par rapport au 4e trimestre 2018 et un chiffre d’affaires total pour l’année en augmentation de 14% par rapport à 2018. Selon Ars Technica, 86 958 Model 3 ont été fabriquées et 92 620 ont été livrées, soit une augmentation annuelle de 42% et 46%. De même, le nombre de ses bornes de recharge est plus élevé que jamais, avec 1 821 stations réparties à travers le monde.