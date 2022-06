Elon Musk pourrait renoncer au rachat de Twitter

L'iconoclaste milliardaire américain Elon Musk accuse le réseau social Twitter de rétention d'informations sur les faux comptes et les spams.

Dans une lettre adressée au responsable juridique de Twitter et diffusée sur le site de l’autorité américaine des marchés financiers, Elon Musk affirme que le manque d’informations de Twitter sur les faux comptes et les spams constitue une violation manifeste des obligations du réseau social dans le cadre de son offre de rachat estimée à 44 milliards de dollars et déposée en avril dernier. Depuis plusieurs semaines, le PDG de Telsa et SpaceX souhaite s’assurer que les bots représentent moins de 5% des utilisateurs de Twitter comme précisé dans de nombreux documents publics alors qu’il estime que les faux comptes représentent au moins 20% de tous les utilisateurs.

Musk's letter to the SEC, via lawyers:

"Mr. Musk reserves all rights resulting therefrom, including his right not to consummate the transaction and his right to terminate the merger agreement." https://t.co/rtTA6xYBqI pic.twitter.com/BLPbFBGCkf — The Recount (@therecount) June 6, 2022

Dans un communiqué, Twitter a déclaré qu’il “a et continuera à partager des informations de manière coopérative” avec Elon Musk. La société dirigée par Parag Agrawal a également fait savoir qu’elle pensait que l’opération était dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires et qu’elle avait l’intention de “conclure la transaction et d’appliquer l’accord de fusion au prix et aux conditions convenus”. Les actions de Twitter ont chuté de 1,49 %, renforçant les doutes quant à la possibilité qu’Elon Musk finalise son offre de 54,20 dollars par action et creusant davantage l’écart entre les attentes du marché et le prix proposé par le milliardaire. Les actions ont à peine – et seulement brièvement – dépassé les 50 dollars depuis que Elon Musk a lancé son plan de rachat.

Twitter peut vraiment échapper à Elon Musk ?

La proposition de rachat de Twitter comprend une indemnité de rupture d’un milliard de dollars pour chaque partie, mais Elon Musk ne peut pas simplement se retirer en payant cette charge. L’accord de fusion comprend une clause d’exécution spécifique qui permet à Twitter de forcer Elon Musk à conclure l’accord, selon le dépôt original. Cela pourrait signifier que, si l’affaire devait se retrouver devant les tribunaux, Twitter pourrait obtenir une ordonnance obligeant le milliardaire à conclure la fusion plutôt que d’obtenir une compensation monétaire pour toute violation de celle-ci.

Les demandes concernant les bots ont conduit les analystes à soupçonner qu’il s’en sert comme tactique de négociation pour faire baisser le prix alors que les valeurs technologiques ont baissé ces dernières semaines, ou pour se retirer complètement de l’accord. L’avocat d’Elon Musk, Mike Ringler du cabinet Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, a déclaré que Twitter devait coopérer en fournissant les données demandées afin que son client puisse obtenir le financement par emprunt nécessaire à la conclusion de l’opération.