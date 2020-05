Elon Musk l’affirme, les appels vidéo arriveront dans les Tesla

Les voitures fabriquées par Tesla regorgent de fonctionnalités très intéressantes. Et la liste s'allonge régulièrement, au fur et à mesure des mises à jour. Selon Elon Musk, les voitures de la marque pourront un jour profiter des appels vidéo, c'est certain.

Les appels vidéo existent depuis très longtemps. Avec la pandémie de Covid-19 qui frappe actuellement le monde entier, ils sont plus populaires que jamais. À tel point que Elon Musk a affirmé qu’ils arriveraient “sans aucun doute” dans les véhicules Tesla. Les voitures de la marque pourront en profiter un jour. La question étant, comme toujours finalement, de savoir quand.

Les appels vidéo bientôt disponibles dans les Tesla ?

Et quand on y réfléchit, Tesla a déjà tout ce qu’il faut pour qu’une telle fonctionnalité puisse voir le jour. Tant au niveau matériel que logiciel. Les voitures Tesla, comme la Model 3, disposent d’une caméra faisant face au conducteur et d’un grand écran. Autrement dit, la voiture peut non seulement capturer la vidéo du conducteur mais aussi afficher l’écran de celui ou celle qui appelle. Et il semblerait aussi que cette fonctionnalité pourrait avoir été envisagée, tout du moins, depuis longtemps.

Elon Musk est en tout cas très favorable à cette idée

En effet, comme le note Electrek, la caméra face au conducteur existe depuis toujours et elle ne sert actuellement à rien. Pour ce que l’on en sait en tout cas. Cela semble suggérer que Tesla aurait eu des projets pour cette caméra, peut-être même pour les appels vidéo, durant la phase de développement de la Model 3 mais que ces projets n’ont pas encore été implémentés. Cela étant dit, si une telle option devait voir le jour, se poserait toujours la question de la sécurité. Mais après tout, il en va exactement de même avec la possibilité de jouer à des jeux vidéo ou regarder des vidéos YouTube dans une Tesla. Ces fonctionnalités existent mais elles ne sont accessibles que lorsque la voiture est à l’arrêt. Pour l’heure, nul ne sait si cette fonction deviendra réalité et encore moins quand. Seule chose certaine, Elon Musk est pour.