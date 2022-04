Elon Musk devient le nouveau propriétaire de Twitter

Le réseau social Twitter sera désormais une société privée suite à son acquisition par le multimillionnaire Elon Musk.

Trois semaines après avoir pris la place du fonds d’investissement The Vanguard Group comme actionnaire majoritaire de Twitter, Elon Musk rachète officiellement le réseau social à l’oiseau bleu pour 54,20 dollars par action en espèces dans une transaction évaluée à environ 44 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 dollars en espèces pour chaque action ordinaire de Twitter qu’ils possèdent à la clôture de la transaction proposée. Le prix d’achat représente une prime de 38% par rapport au cours de clôture de l’action Twitter le 1er avril 2022, dernier jour de bourse avant qu’Elon Musk ne révèle sa participation d’environ 9% dans Twitter.

“La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l’avenir de l’humanité“, a déclaré Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX. “Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour renforcer la confiance, en terrassant les robots spammeurs et en authentifiant tous les humains. Twitter a un potentiel énorme, je suis impatient de travailler avec l’entreprise et la communauté des utilisateurs pour le mettre en valeur“. Parag Agrawal, PDG de Twitter, a ajouté : “Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier. Profondément fiers de nos équipes et inspirés par le travail qui n’a jamais été aussi important.”

Le rachat de Twitter a fait réagir la Bourse

Dès l’annonce de l’acquisition, l’action de Twitter était en hausse de plus de 6% à Wall Street alors que Tesla accusait le coup en cédant plus de 2% avant de se redresser un peu. La société de capital-risque liée à l’entreprise de médias sociaux de Donal Trump a par ailleurs accentué son déclin avec des actions en baisse d’environ 15%.