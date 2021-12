Elon Musk annonce que Tesla va accepter le Dogecoin comme moyen de paiement pour certains produits

Il y a quelques mois, le PDG de Tesla, Elon Musk, déclarait que l’entreprise allait commencer à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures. Cela étant dit, quelques mois plus tard, la société faisait marche arrière et faisait disparaître cette nouvelle option de paiement. Elon Musk laissait alors entendre que la raison derrière ce revirement était l’impact environnemental de cette crypto-monnaie. Le multimilliardaire avait tweeté que l’entreprise accepterait de nouveau cette crypto lorsque les mineurs commenceraient à utiliser davantage d’énergies propres.

Aujourd’hui, il semblerait que Tesla ait décidé d’accepter de nouveau une crypto, mais pas le Bitcoin. Cette fois, c’est le Dogecoin qui a été choisi. Le Dogecoin est un altcoin, créé initialement comme un simple mème, une blague, mais avec le temps, il a su s’établir comme une crypto-monnaie tout à fait digne de ce nom. Et c’est peut-être d’ailleurs grâce au fait qu’Elon Musk tweet très régulièrement à son sujet, ce qui a permis d’augmenter l’intérêt que les gens placent dans cette monnaie.

Ceci étant dit, vous ne pourrez pas acheter une Tesla avec des Dogecoin. Pas tout de suite tout du moins. Selon le tweet d’Elon Musk, le Dogecoin sera accepté comme moyen de paiement, mais uniquement pour certains produits. Autrement dit, vous pourrez acheter tous les produits autres que les voitures, ou presque, qu’il s’agisse d’un chapeau ou d’un T-shirt, par exemple, vendus par Tesla. Le tweet d’Elon Musk a aussi permis de voir la valeur du Dogecoin s’envoler, enregistrer une augmentation de 30 % presque instantanément. Restera à voir si elle parvient à maintenir ce niveau ou non, la nature volatile de cette crypto-monnaie rendant la chose très difficile.

Ce qui est intéressant ici, c’est qu’Elon Musk semble être un grand partisan du Dogecoin. Une récente interview du Time Magazine révélait que le multimilliardaire est convaincu que le Dogecoin est une meilleure crypto pour les transactions que le Bitcoin, lequel est, selon lui, davantage une monnaie pour stocker de la valeur que pour acheter ou vendre quoi que ce soit.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021