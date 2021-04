Elon Musk animera l’émission Saturday Night Live le 8 mai prochain

Certaines émissions TV sont emblématiques aux États-Unis comme en France d'ailleurs. Outre-Atlantique, le Saturday Night Live est en rendez-vous incontournable pour des millions d'Américains.

Chaque pays a son lot d’émissions TV emblématiques. Aux États-Unis, le Saturday Night Live est l’une d’entre elles. Créée par Lorne Michaels, elle est diffusée depuis le 11 octobre 1975 et a vu un grand nombre d’animateurs, et plus encore d’invités, logiquement, se succéder. L’occasion de passer un très bon moment. Dans quelques jours, Elon Musk s’essaiera à l’exercice.

Elon Musk animera le Saturday Night Live le 8 mai

Elon Musk compte déjà de nombreuses apparitions pour le moins inhabituelles dans les media, mais la prochaine pourrait bien toutes les surpasser. Variety rapporte en effet que le multi-milliardaire américain animera l’émission Saturday Night Live de NBC le 8 mai. Et non, son partenaire Grimes ne sera pas l’invité musical. Cette place sera réservée à Miley Cyrus.

Un nouveau défi pour l’excentrique multi-milliardaire américain

Difficile de savoir ce qui a poussé le SNL à choisir le récemment autoproclamé Technoking de Tesla. Les récents succès, notamment en termes de chiffres de ventes, de l’entreprise ont probablement aidé. SpaceX, par ailleurs, vient tout juste de réussir sa deuxième mission opérationnelle habitée. Elon Musk a aussi pour habitude d’attirer l’attention, pour le meilleur ou pour le pire. On lui doit notamment d’influer grandement sur les crypto-monnaies dès qu’il en parle, de se lancer dans de grands combats contre la SEC ou de jouer les superhéros quand il faut sauver des plongeurs en détresse.

Cela représente tout de même une aventure totalement nouvelle pour Elon Musk. Le Saturday Night Live a déjà placé plusieurs patrons d’affaires dans ce fauteuil, y compris le producteur de NBC Brandon Tartikoff en 1983 ou encore le propriétaire des Yankees George Steinbrenner en 1990 mais un patron de la tech, ce sera une grande première. La question sera de savoir s’il sera aussi divertissant que les acteurs et autres grandes figures du divertissement remplissent d’ordinaire ce rôle. Nul doute qu’il est mieux armé que de nombreux grands cadres de la tech étant donné sa personnalité extravagante mais ce n’est en aucun cas un acteur ou humoriste entraîné avec des années d’expérience. Rendez-vous donc le 8 mai pour découvrir tout cela.