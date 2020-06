Elite Dangerous : Odyssey, une extension majeure pour 2021 misant sur l’exploration spatiale

Une nouvelle ère va prendre forme dès l'année prochaine pour Elite Dangerous avec son extension la plus ambitieuse sur PS4, Xbox One et PC.

Dans Elite Dangerous : Odyssey, les joueurs vont pouvoir explorer de nombreuses planètes à pied et en vue à la première personne afin d’admirer des paysages inoubliables, repérer des avant-postes et surtout participer à un large nombre de missions allant de la diplomatie et du commerce à des missions mortelles et des combats. Avec une approche furtive ou une tactique offensive, les affrontements sont décrits comme une “expérience intense” dans laquelle les amateurs de simulation et de science-fiction devront se préparer soigneusement pour chaque rencontre en se coordonnant avec leurs coéquipiers et en étant équipés du bon matériel. Des hubs disséminés partout dans la galaxie permettront de rencontrer d’autres joueurs, obtenir des missions, former des alliances, recruter des experts en technologie et améliorer les équipements ainsi que les armes.

The Elite Dangerous: Odyssey update is available to Wishlist on Steam today!https://t.co/NlJJhGR68e pic.twitter.com/It1EqRkhYH — Elite Dangerous (@EliteDangerous) June 3, 2020

“Odyssey est l’extension d’Elite Dangerous la plus ambitieuse à date“, déclare David Braben, Fondateur et CEO de Frontier Developments. “Etendre les possibilités du jeu en créant l’exploration à petite échelle nécessaire pour du gameplay à pied tout en maintenant de très vastes distances mesurées en années lumière est un énorme accomplissement de notre équipe, et renforce l’expérience d’Elite Dangerous encore davantage. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour continuer ce voyage de découverte et d’aventure quand Elite Dangerous: Odyssey sera lancé début 2021.”