Elite Dangerous : Odyssey est annulé sur PS4 et Xbox One

Frontier Developments abandonne le développement des versions PS4 et Xbox One d'Elite Dangerous : Odyssey.

L’extension Odyssey d’Elite Dangerous ne sortira jamais sur les consoles de Sony et Microsoft : “Ce n’est un secret pour personne que le lancement d’Odyssey était loin d’être idéal, avec notamment la nécessité de diviser la base de joueurs PC et console pour se concentrer sur un lancement uniquement sur PC. Depuis la sortie d’Odyssey en mai 2021, nous avons travaillé sans relâche pour améliorer l’expérience sur PC, et bien que nous ayons fait de grands progrès, il reste encore beaucoup à faire. Depuis, nous soutenons les bases de code pré-Odyssey et post-Odyssey. Au cours des derniers mois, nous avons réfléchi à la meilleure façon d’aller de l’avant, et c’est avec le cœur lourd que nous avons décidé d’annuler tout développement sur PS4 et Xbox One.”

Si le studio britannique Frontier Developments s’occupera encore de certaines mises à jour sur consoles, les prochains contenus passeront à la trappe : “Nous devons être en mesure d’aller de l’avant avec l’histoire du jeu, et pour ce faire, nous devons nous concentrer sur une seule base de code. Elite Dangerous continuera a exister sur PS4 et Xbox One comme il l’est maintenant avec des mises à jour importantes, mais nous nous concentrerons sur les nouvelles mises à jour de contenu sur PC via le codebase post-Odyssey. Nous sommes conscients que cette nouvelle n’est pas ce que notre communauté console espérait. Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais elle a été prise en tenant compte de l’avenir à long terme d’Elite Dangerous.”

Elite Dangerous : Odyssey en vidéo