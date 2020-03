Elisabeth Moss sera actrice et réalisatrice de la 4ème saison de La Servante Écarlate

La série à succès adaptée de l'œuvre de Margaret Atwood a déjà 3 saisons à son actif, et si l'on ne sait combien de temps encore les réalisateurs pourront éluder la fin, l'actrice principale les rejoins derrière la caméra.

Fraîchement sorti, le film Invisible Man permet à Elisabeth Moss de tenir l’affiche au côté de Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House) ; le long-métrage est un succès avec 55 millions de dollars de bénéfices pour un budget de seulement 7 millions, mais l’actrice doit probablement d’ores et déjà se préoccuper d’autre chose : la série à qui elle doit sa popularité, The Handmaid’s Tale ou La Servante Écarlate. Adaptée de l’œuvre féministe et dystopique de Margaret Atwood, la série diffusée sur Hulu aux USA et par OCS en France en est déjà à sa troisième saison, et multiplie les péripéties du personnage de June Osborn. On apprend aujourd’hui par ComingSoon que l’actrice principale du show passera derrière la caméra en 2020 pour assurer le rôle de réalisatrice, une première pour elle.

Une chance rare

Elle a déclaré être “ravie d’avoir cette opportunité” de la part de ses partenaires Bruce Miller et Warren Littlefield et “d’avoir le soutien de tous nos producteurs et de Hulu/MGM“. Elle a indiqué ne pas prendre la responsabilité à la légère et avoir beaucoup appris de l’équipe de réalisation durant ces 3 dernières années : “J’ai eu la chance incroyable d’apprendre tant des réalisateurs que nous avons eu sur cette émission. J’ai hâte d’essayer de travailler avec mes collaborateurs depuis cette nouvelle perspective car j’ai la chance d’avoir la meilleure équipe et le meilleur public au monde.”

Bientôt sur vos écrans

Dans un trait d’humour, elle a déclaré “Mon seul obstacle est peut-être de travailler avec l’actrice principale qui j’ai entendu dire est incroyablement exigeante.” Le showrunner Bruce Miller a de son côté complimenté l’actrice au “talent extraordinaire“, une “travailleuse infatigable” qui réussira sans aucun doute ses débuts de réalisatrice. La saison 4 sera diffusée cet automne, et il faudra donc un peu de patience avant de découvrir le travail de l’actrice.