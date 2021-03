Electronic Arts va faire revivre la licence EA Sports PGA Tour

Un nouveau jeu de golf est en développement chez EA Tiburon à Orlando, le studio en charge des NBA Live.

Alors que 2K a complètement relancé le golf en jeu vidéo avec PGA Tour 2K au point de racheter HB Studios Multimedia et s’offrir la légende Tiger Woods, l’éditeur américain Electronic Arts a prévu de faire revenir EA Sports PGA Tour sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC dans le courant de l’année afin de se placer comme un concurrent de taille. L’objectif est de faire grandir l’amour du sport aux fans du monde entier par le biais de titres populaires comme FIFA, Madden NFL, NHL, UFC et College Football (anciennement NCAA).

⛳️We’re back in the game… Follow the official @EASPORTSPGATOUR account for more info pic.twitter.com/nfIX1ch7eY — EA SPORTS (@EASPORTS) March 29, 2021

Grâce au moteur graphique Frostbite et une technologie nouvelle-génération, EA Sports PGA Tour proposera une fidélité éblouissante, des environnements immersifs et un gameplay dynamique ainsi qu’accessible. Les fans pourront construire leur propre carrière et faire l’expérience des sons, images et émotions du PGA Tour, dont le tournoi THE PLAYERS Championship et les FedExCup Playoffs, via plusieurs des parcours les plus célèbres de la célèbre compétition. Certains des plus grands noms du golf professionnel seront d’ailleurs présents dans cette nouvelle mouture. Plus d’informations seront dévoilées d’ici les prochaines semaines.

EA Sports PGA Tour, le retour du golf chez Electronic Arts

Cam Weber, exécutive vice-président et général manager chez EA Sports, commente : “Nous ne pourrions être plus excités à l’idée d’étendre notre gamme de jeux de sports avec un nouveau titre autour du golf pour les consoles de nouvelle génération. Notre équipe de fans passionnés de golf est actuellement en train de recréer de façon méticuleuse les parcours de golf les plus exigeants comme Pebble Beach et nous avons hâte de pouvoir offrir à nos fans la possibilité de participer à certaines des épreuves les plus iconiques du PGA Tour et de remporter la FedExCup.”

Len Brown, PGA Tour Chief Legal Officer & EVEP Licensing and Merchandising, ajoute : “Nous nous sommes associés à EA Sports afin d’offrir des expériences immersives de golf en jeu vidéo à nos fans de tous âges. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec EA Sports autour de cette franchise de golf dans le but de représenter de façon authentique le PGA Tour auprès de la nouvelle génération. Le prochain jeu donnera aux fans de golf une autre manière de vivre l’expérience de leur sport favori, ou de se découvrir une passion pour celui-ci.“