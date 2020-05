Electronic Arts va dévoiler ses nouveautés en juin avec l’EA Play Live 2020

L'évènement annuel de l'éditeur américain Electronic Arts en marge de l'Electronic Entertainment Expo se transforme en conférence numérique.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’édition 2020 de l’EA Play d’Electronic Arts devient EA Play Live 2020, un “nouvel” événement au format numérique. A partir du 11 juin prochain à 16h (heure du pacifique), soit le 12 juin à 1h du matin (heure française) par chez nous, des annonces et du contenu communautaire seront présentés aux joueurs et à la presse du monde entier par le biais d’une diffusion live sur le site officiel de l’éditeur américain. Les réseaux sociaux et les plateformes comme YouTube, Mixer et Twitch devraient également retransmettre l’EA Play Live 2020.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs — Electronic Arts #stayandplay (@EA) May 4, 2020

Les potentielles annonces d’Electronic Arts pour cet été

En plus de ses célèbres simulations de sport (FIFA 20, NBA Live 21, NHL 20, Madden NFL 21 ou encore Nascar Heat 5), Electronic Arts pourrait enfin donner des nouvelles du nouveau Dragon Age ainsi que de la refonte du jeu de tir multijoueur d’action Anthem. Des rumeurs parlent également d’un certain Project Maverick côté adaptation vidéoludique de la licence Star Wars et un retour de Mass Effect avec une compilation des trois premiers opus (amélioration graphique et les DLC). Attendu pour 2021, le nouveau Battlefield ne devrait pas se montrer avec un trailer en CGI. Enfin, le label EA Originals devrait enfin montrer les nouvelles pépites de Hazelight Studios, Zoink Games et Glowmade.

