Electronic Arts va acquérir Glu Mobile pour 2,1 milliards de dollars

Glu Mobile se fait racheter pour plus de 2 milliards de dollars par Electronic Arts.

L’activité mobile du géant américain Electronic Arts poursuit sa croissance avec l’acquisition de Glu Mobile. La combinaison des deux sociétés permet de créer un portefeuille de produits mobiles de premier plan qui comprend plus de 15 jeux majeurs dans des genres en pleine expansion, avec un chiffre d’affaires combiné de 1,32 milliard de dollars au cours des douze derniers mois. Rassemblant les meilleures équipes de développement dédiées aux jeux sur smartphones et tirant parti de la force de commercialisation et de distribution d’Electronic Art pour générer une portée mondiale, cette nouvelle association s’appuiera sur 430 millions de joueurs, dont plus de 100 millions de joueurs actifs mensuellement dans le mobile, et s’étendra à de nouveaux publics dans le monde entier.

We’ve agreed to be acquired by @EA! We’re thrilled – combining our mobile games with EA’s global reach and brand will enable us to deliver even more captivating interactive experiences to our players than ever before. https://t.co/561VBT0rqj — Glu Mobile (@glumobile) February 8, 2021

Avec un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros, un résultat net de 5 millions d’euros et une trésorerie nette de 280 millions d’euros en 2020, EA s’attend à ce que Glu soit rentable dès sa première année dans son giron. “Cette transaction est le point culminant du travail considérable de l’équipe Glu pour offrir des expériences interactives de classe mondiale à nos joueurs, tout en stimulant une dynamique commerciale qui a conduit à de solides résultats financiers et opérationnels. Elle représente un résultat formidable pour tous nos actionnaires et d’autres acteurs clés“, a déclaré Nick Earl, PDG de Glu. “Dans le cadre d’Electronic Arts, nous continuerons à capitaliser sur les opportunités à venir dans l’industrie en expansion des jeux mobiles.”

Electronic Arts met aussi la main sur Codemasters

Alors que Take-Two Interactive devait s’emparer de Codemasters contre 870 millions de dollars pour franchir un palier dans le genre de la course automobile, Electronic Arts a finalement coupé l’herbe sous le pied à la maison-mère de Rockstar Games en proposant 1,2 milliard de dollars. L’offre a évidemment été accepté sans grande surprise : “Nous pensons que cette union va offrir un avenir passionnant et prospère à Codemasters, en permettant à nos équipes de créer, de lancer et de servir des jeux plus grands et meilleurs à un public extrêmement passionné“, a déclaré Gerhard Florin, président du conseil d’administration. Andrew Wilson, le PDG d’Electronic Arts, rajoute : “Notre industrie est en pleine croissance, la catégorie des jeux de course aussi, et ensemble nous serons en mesure de prendre la tête d’une nouvelle ère de divertissement de course.“