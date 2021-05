Electronic Arts : un nouveau studio est créé avec Kevin Stephens (Shadow of Mordor/Shadow of War)

Kevin Stephens quitte Monolith Productions pour rejoindre l'éditeur américain Electronic Arts afin de développer un jeu d'action-aventure en monde ouvert.

Basé dans la région de Seattle, le nouveau studio d’Electronic Arts n’a pas encore de nom. L’ancien vice-président et directeur de Monolith Productions qui a contribué au succès de Middle-earth : Shadow of Mordor and Middle-earth : Shadow of War, Kevin Stephens, est aux commandes avec une équipe qui devra produire un jeu d’action-aventure en monde ouvert. Il rendra également des comptes à la nouvelle venue Samantha Ryan, vice-présidente senior et directrice générale du groupe EA : “Quelle taille ? Quels jeux ? À quelle vitesse se développer ? Kevin et moi savons tous deux combien il est important de bien poser les bases d’un studio et il prendra son temps pour tout mettre au point. Quand on se précipite, on ne se donne pas le temps de réfléchir. Pourquoi se précipiter ? Je connais bien Kevin. Je connais le genre d’équipe de qualité qu’il va constituer et le genre de jeux extraordinaires qu’il va produire. Je n’ai pas besoin qu’il se précipite pour me prouver quoi que ce soit ! Je veux que les choses soient bien faites et je sais que Kevin va constituer un groupe extraordinaire.”

“Le fait que Kevin s’associe à Samantha et aux équipes incroyablement talentueuses d’Electronic Arts ajoute encore plus de profondeur à notre collectif créatif“, a déclaré Laura Miele, directrice des studios d’Electronic Arts. “Kevin est un leader exceptionnellement talentueux dans le domaine du développement de jeux et nous sommes impatients de le soutenir pendant qu’il construit son équipe. Étant connu pour ses jeux d’action-aventure en monde ouvert, nous savons que les joueurs attendront avec impatience plus de détails sur ce nouveau studio et ses projets.”

Electronic Arts est obnubilé par l’open-world

Le genre action-aventure en monde ouvert est un domaine dans lequel le géant américain EA a longtemps cherché à s’implanter, depuis l’acquisition Pandemic et BioWare jusqu’aux adaptations cinématographiques du Parrain, en passant par un jeu Star Wars en monde ouvert par EA Vancouver qui a été annulé en 2019.

“L’espace action-aventure est un genre extrêmement important dans notre industrie, et pour nous chez EA“, a déclaré Samantha Ryan. “Les joueurs et les fans de ces jeux sont si passionnés et c’est aussi l’un de mes genres préférés. Nous avons aussi eu récemment du succès avec Star Wars Jedi Fallen Order, et nous aimerions beaucoup divertir davantage de fans ayant des intérêts similaires. Personnellement, j’ai toujours aimé aider mes équipes à toucher de nouveaux joueurs, qu’il s’agisse d’un effort comme Star Wars Squadrons de Motive, qui a été un succès auprès des joueurs… ou du travail que BioWare a récemment effectué sur Mass Effect Legendary Edition, qui a été plébiscitée par les fans et a connu un succès critique… mais qui, nous l’espérons, a également attiré de nouvelles personnes vers ce qui était l’une des séries les plus importantes de l’histoire du genre. Ces deux efforts élargissent notre capacité à atteindre ces joueurs.“