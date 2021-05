Electronic Arts s’écarte de l’E3 avec l’EA Play Live 2021

L'édition 2021 de l'EA Play Live se déroulera plus d'un mois après le salon américain de l'ESA au format numérique.

Détaché de l’Electronic Entertainment Expo depuis déjà plusieurs années, l’éditeur américain Electronic Arts profitait de l’aura du plus grand salon mondial dédié aux jeux vidéo pour tenir sa conférence à la même période que ce dernier. Pour l’EA Play Live 2021, la prise de distance est désormais plus importante. L’événement se déroulera le 22 juillet prochain alors qu’une présentation du nouveau Battlefield (malgré un développement pensé principalement pour la next-gen, le titre devrait être cross-gen) est calée pour le mois de juin.

EA Play Live is coming back July 22nd. Save the date! pic.twitter.com/qh9OOGhPTm — Electronic Arts (@EA) May 11, 2021

A quoi s’attendre durant l’EA Play Live 2021 ?

Si les célèbres simulations de sport seront bien évidemment présentes (de FIFA à NBA Live en passant par Madden NFL et NHL), on peut également s’attendre à avoir de nouvelles informations sur Skate 4, le prochain Dragon Age, le nouveau Star Wars de Respawn, le nouveau Need for Speed prévu pour 2022, le titre EA Originals de Silver Rain Games ou encore du contenu inédit pour Apex Legends.