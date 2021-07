Electronic Arts renomme DICE LA en Ripple Effect Studios

Ripple Effect Studios commence le développement d’un projet qui n’a pas encore été annoncé.

Le studio à l’origine de la licence Medal of Honor change encore de nom pour ouvrir une nouvelle page dans sa fabuleuse histoire au sein de l’industrie vidéoludique. Après Dreamworks Interactive, EA Los Angeles (fusion avec EA Pacific et Westwood Studios), Danger Close Games et DICE LA, l’éditeur américain Electronic Arts ainsi que Vince Zampella (Respawn Entertainment) et Christian Grass ont décidé d’opter pour Ripple Effect Studios.

We are Ripple Effect Studios, formerly known as DICE LA, developers on #Battlefield 2042.

Read more about us and our ambition in our newest blog: https://t.co/3wtle9EvPv pic.twitter.com/jgrJhxdho4 — RippleEffectStudios (@RippleEffect) July 7, 2021

“Chez nous, l’accent est mis sur l’innovation et la qualité pour chaque projet, car même une petite idée peut changer le monde. C’est ce qui définit le nouveau nom du studio“, explique Christian Grass, directeur général de Ripple Effect Studios. “Nous sommes très fiers de notre travail, et DICE LA et l’équipe de DICE feront partie de notre ADN pour toujours. Mais au cours des huit dernières années, nous avons développé notre propre culture et notre propre façon de faire les choses. Nous avons hâte de nous tourner vers l’avenir, d’agrandir l’équipe et d’établir notre propre identité.”

Un nouveau jeu est en développement chez Ripple Effect Studios

Vince Zampella et Christian Grass, les deux responsables de Ripple Effect Studios, se concentrent sur l’arrivée de nouveaux artistes, créateurs et ingénieurs de renom. Si l’équipe travaille sur Battlefield 2042 avec DICE, elle prépare également le terrain pour un titre original : “Nous avons une excellente réputation et souhaitons devenir un nouvel acteur phare en matière de développement de jeux de grande qualité. Avec la création d’un nouveau campus à Los Angeles et des postes en télétravail, c’est le moment idéal pour nous rejoindre.”

Ils sont convaincus que de petites idées peuvent donner lieu à de grandes innovations et changer la manière dont l’industrie aborde le développement des jeux, le live service, la vie dans les studios et l’engagement de la communauté.