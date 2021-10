Electronic Arts recrute Marcus Lehto (Halo) et fonde un nouveau studio à Seattle

Le co-créateur de la saga Halo devient game director pour l'éditeur américain Electronic Arts après l'échec de Disintegration et la fermeture de V1 Interactive.

Dirigé par Marcus Lehto, ancien directeur artistique de Bungie ayant œuvré sur les trois premiers jeux de la licence Halo, et supervisé par Vince Zampella (fondateur de Respawn Entertainment et responsable de Ripple Effect Studios), le nouveau studio d’Electronic Arts basé à Seattle se concentrera sur le développement de jeux à la première personne.

Things are happeningggg 👀 https://t.co/ey3qtgoK4E — Electronic Arts (@EA) October 19, 2021

“Je suis très heureux d’annoncer que j’ai rejoint Electronic Arts en tant que game director afin de construire un nouveau studio à Seattle pour travailler sur des jeux à la première personne“, a déclaré Marcus Lehto sur les réseaux sociaux. “J’ai hâte de partager davantage sur ce que nous créons !”

Disintegration, la dernière création de Marcus Lehto avec V1 Interactive

Marcus Lehto était l’ancien président et game director de V1 Interactive (cofondé en 2014 et associé au label d’édition indépendant Private Division de Take-Two Interactive, aux côtés de Panache Digital et Obsidian Entertainment), qui a fermé ses portes plus tôt cette année. Son premier jeu, Disintegration (FPS avec des éléments du genre stratégie en temps réel), a été lancé en juin 2020 sur PS4, Xbox One et PC, bien que sa composante multijoueur ait été fermée quelques mois plus tard après avoir échoué à construire une audience en ligne significative.