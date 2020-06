Electronic Arts présente sa vision du jeu vidéo sur PS5 et Xbox Series X

BioWare, EA Motive et DICE travaillent sur des productions ambitieuses destinées aux consoles de nouvelle génération.

Laura Miele, responsable des studios de l’éditeur américain Electronic Arts, a fait le point sur la next-gen en évoquant un nouveau Need for Speed, un nouveau Battlefield, un nouveau Dragon Age et même une nouvelle licence. Néanmoins, les premières images sont principalement issues de plusieurs prototypes en cours de développement : “Les changements de génération sont une occasion de dépasser les limites du jeu vidéo tel que nous le connaissons aujourd’hui et cette fois-ci n’est pas différente. Nos studios prennent leurs idées folles et ambitieuses et les rendent réelles. Criterion est connu pour la qualité de leurs jeux, de la physique supérieure aux détails nuancés du gameplay. Cette équipe est le gardien de l’expérience unique. Avec les nouvelles consoles, l’immersion sera fluide et vous permet de vous lancer dans la course en quelques secondes. Bioware imagine et crée des mondes fantastiques où vous êtes le héros de votre propre histoire. Nous allons utiliser cette nouvelle génération de technologie pour faire de ces mondes votre réalité. Avec la PS5 et la Xbox Series X, DICE place la barre de l’excellence encore plus haute pour l’audio et les visuelles. Nous créons des batailles épiques à une échelle et une fidélité sans précédent. Chez Motive, nous travaillons sur un nouveau jeu très ambitieux et innovant qui met le pouvoir et la créativité entre vos mains. Et c’est une expérience qui aurait été impossible sans la technologie de la prochaine génération de consoles. Ce n’est que le début de ce sur quoi nous travaillons et il y a encore tant de choses à venir. L’avenir des studios d’EA n’est pas seulement une question de nouvelles technologies. Il s’agit de vous. Vos voix, vos idées. Nous voulons être là où vous venez jouer – nous voulons créer des jeux pour tout le monde.”

Le futur du jeu vidéo selon Electronic Arts