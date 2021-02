Electronic Arts prépare de nouvelles expériences avec la licence Star Wars

Les jeux Star Wars ont généré plus de trois milliards de dollars pour l'éditeur américain Electronic Arts.

Les jeux Star Wars développés chez Electronic Arts seront encore nombreux comme l’a fait savoir le président Andrew Wilson auprès des investisseurs durant le dernier bilan financier de la société : “Nous n’annoncerons pas de nouvelles choses concernant Star Wars pour le moment. Mais ce que je dirais, c’est que si vous regardez notre histoire avec Star Wars, nous avons eu une relation longue et très profitable, d’abord avec Lucasart ou Lucasfilm, puis avec Lucasfilm dans le cadre de Disney. Nous avons généré un certain nombre de grandes franchises comme Star Wars Knights of the Old Republic, Galaxy of Heroes, Battlefront, Jedi : Fallen Order et plus récemment Squadrons. Cela représente plus de 3 milliards de dollars de réservations nettes à ce jour et 52 millions de jeux vendus. Et Galaxy of Heroes est une franchise d’un milliard de dollars. Comme nous avons établi des éléments très forts de cette franchise, vous devez vous attendre à ce que nous continuions à investir dans celles-ci ainsi que dans de nouvelles expériences sur toutes les plateformes pour l’avenir.”

Star Wars : Battlefront de DICE a marqué la première grande sortie d’EA dans l’univers du space opera, mais il n’a pas réussi à démontrer les avantages de l’arrangement avec Disney. Deux ans plus tard, cette déception particulière pour de nombreux fans a été suivie d’une autre, Battlefront 2, qui s’est notoirement retrouvé mêlé à une controverse sur les microtransactions. Souvent critiquée, la gestion par EA de la marque Star Wars a cependant favorisé l’apparition de Jedi : Fallen Order par Respawn Entertainment, une sorte de Souls-like pour le grand public, et le titre de combat spatial de Motive Studios, Star Wars : Squadrons, qui a été très bien accueilli par la presse et les joueurs.

Lucasfilm Games va multiplier les jeux Star Wars avec divers partenaires

Pour mémoire, si l’accord d’exclusivité d’EA pour la licence Star Wars ne se termine pas avant 2023, Disney via Lucasfilm Games est déjà en pourparlers pour s’associer avec d’autres développeurs. Cela a d’ailleurs déjà commencé avec le studio Massive Entertainment d’Ubisoft qui travaille sur un nouveau jeu Star Wars en monde ouvert qui proposera une histoire originale. Un autre jeu par un studio “improbable” devrait être dévoilé dans le courant de l’année.