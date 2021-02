Electronic Arts officialise le rachat de Codemasters

Codemasters rejoint l'éditeur américain Electronic Arts contre 1,2 milliard de dollars.

L’association de Codemasters avec Electronic Arts marque une nouvelle ère dans le domaine des jeux de course. Elle va permettre de poursuivre la croissance et le succès des licences Formula 1, Need for Speed, DIRT, DiRT Rally – WRC (World Rally Championship), GRID, Project Cars, Real Racing ou encore TOCA Touring Car et Colin McRae Rally. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance d’EA qui vise à offrir des expériences plus ambitieuses et de meilleurs services en direct en rapatriant plus de joueurs sur plus de plateformes dans le monde entier.

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF — Electronic Arts (@EA) February 18, 2021

La famille Electronic Arts s’agrandit avec Codemasters

“Le fandom de la course automobile continue de se développer dans le monde entier, et les franchises de notre portefeuille combiné nous permettront de créer de nouvelles expériences innovantes et d’amener plus de joueurs dans l’excitation des voitures et du sport automobile. Nos équipes seront une puissance mondiale dans le domaine du divertissement de course, avec des jeux étonnants pour les joueurs sur toutes les plateformes, et nous sommes impatients de commencer“, a déclaré Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts.

“Aujourd’hui est une étape importante dans l’histoire de Codemasters, et une journée passionnante pour nos employés et nos joueurs“, a déclaré Frank Sagnier, PDG de Codemasters. “Le partenariat avec EA permettra à nos équipes d’amener nos franchises hautement acclamées à de nouveaux sommets et de toucher un vaste public mondial grâce à leur réseau de joueurs. Ensemble, nous pouvons redéfinir le paysage des jeux de course afin de créer des expériences encore plus fascinantes pour les fans de course du monde entier.“