Electronic Arts : Jeff Karp est nommé à la tête de la division mobile

PDG de Big Fish Games depuis seulement un an, Jeff Karp a décidé de rejoindre EA Mobile pour relever le niveau des productions de l'éditeur américain dans la mesure où les derniers titres sur iOS et Android n'ont pas répondu aux attentes.

Jeff Karp (Zynga, Sports Illustrated Play, GSN Games) remplace Samantha Ryan, qui dirigeait EA Mobile ainsi que d’autres studios. Cette dernière conservera ses autres responsabilités au sein de Maxis, BioWare, Motive Montreal et de la Skate Team, tandis que Karp chapeautera des structures comme Capital Games, Contingency Studios, FireMonkeys, Pogo, PopCap Games, Slingshot Games Studio, Industrial Toys, Tracktwenty (EA Helsinki), EA Sports Mobile (FUEL Team) et plusieurs initiatives de prototypage en tant que vice-président senior et directeur général du mobile afin de commercialiser de bons jeux pour les smartphones et les tablettes.

Jeff Karp est le nouveau directeur d’EA Mobile

Par l’intermédiaire d’un porte-parole, EA a déclaré qu’il allait regrouper ses studios mobiles et ses efforts de développement sous un seul et même groupe axé uniquement sur les jeux mobiles au sein de l’éditeur. Les grands titres mobiles d’EA sont Star Wars : Galaxy of Heroes, Madden Mobile, FIFA Mobile, NBA Live Mobile, Madden Overdrive, The Sims Mobile, Bejeweled Stars et Plants vs Zombies Heroes. Bien qu’il s’agisse de grands jeux qui rapportent encore plusieurs millions de dollars, certains sont déjà bien âgés. EA Mobile doit se renouveler au plus vite.