Electronic Arts : EA Access et Origin Access vont fusionner pour devenir EA Play

EA Play sera le nouveau nom du service de jeux vidéo par abonnement de l'éditeur américain Electronic Arts.

Dès demain, les services EA Access et Origin Access vont bénéficier d’un nouveau look et d’un nouveau nom : “Ils deviendront EA Play. Origin Access Premier deviendra lui EA Play Pro. Vous conserverez tous les avantages que vous adorez, à savoir l’accès à une bibliothèque de titres exceptionnels, les essais en avant-première et votre remise de membre de 10%. Nous en rajouterons même d’autres au cours des prochains mois, en commençant par des défis exclusifs en jeu et des récompenses mensuelles réservées aux membres sur certains titres.”

Cette nouvelle identité ne va clairement pas remettre en cause l’arrivée d’EA Play sur la plateforme Steam de Valve. Le but est simplement d’unifier le service d’Electronic Arts autour d’un même nom. D’ailleurs, alors que Phil Spencer de la division Xbox tease depuis peu une grosse annonce concernant le Xbox Game Pass, les rumeurs veulent que cela concerne un rapprochement entre l’abonnement de Microsoft et celui d’EA. Avec près d’une centaine jeux divers et variés, l’EA Play pourrait remplir un peu plus le catalogue du XGP afin que la Xbox Series X puisse satisfaire de nombreux profils dès son lancement.

Quid de l’événement EA Play en parallèle de l’E3 ?

En appelant son service EA Play, on est en droit de se demander si l’événement éponyme qui a lieu à Los Angeles depuis maintenant cinq ans existera toujours et la réponse est bien évidemment oui : “Vous connaissez peut-être l’évènement annuel en direct baptisé EA Play. Il porte également un nouveau nom depuis cette année, à savoir EA Play Live. Il nous permet de présenter à notre communauté mondiale les dernières actualités d’EA et les dernières mises à jour de nos jeux. EA Play Live rassemble une multitude d’expériences, des révélations mondiales et des actus des jeux aux interactions passionnantes entre les joueurs et les plus grands hits d’EA.“