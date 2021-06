Electronic Arts continue de se renforcer dans le mobile avec l’acquisition de Playdemic

Après les deux milliards de dollars investis dans Glu Mobile, le géant américain Electronic Arts met la main sur Playdemic contre 1,4 milliard de dollars.

Le rachat de Playdemic à prix d’or s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Electronic Arts dans le domaine du mobile qui vise à offrir de nouvelles expériences passionnantes à son réseau qui compte près d’un demi-milliard de joueurs dans le monde. L’expertise de l’ancienne filiale de TT Games (Warner Bros Games) dans la création de jeux mobiles aimés par les joueurs du monde entier, combinée à la propriété intellectuelle de premier plan d’EA, présente des opportunités pour étendre la mécanique de clash à d’autres franchises, comme PGA Tour, NBA 2K ou encore WWE 2K, et pour une croissance future des expériences mobiles.

“Playdemic est une équipe de véritables innovateurs, et nous sommes ravis de les voir rejoindre notre famille“, déclare Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts. “En plus du succès continu de Golf Clash, le talent, la technologie et l’expertise de Playdemic seront une combinaison puissante avec nos équipes et nos propriétés intellectuelles. Il s’agit de la prochaine étape s’appuyant sur notre stratégie visant à élargir notre portefeuille de sports et à accélérer notre croissance dans le domaine du mobile afin d’atteindre plus de joueurs dans le monde entier avec plus de jeux et de contenus exceptionnels“. Paul Gouge, PDG de Playdemic, rajoute : “Nous avons fondé le studio en nous concentrant sur la création d’expériences de jeu hautement engageantes et innovantes. Notre succès avec Golf Clash a prouvé notre approche et démontré la capacité de nos équipes incroyablement talentueuses à développer et exploiter les meilleurs jeux mobiles de leur catégorie. Rejoindre EA, l’une des sociétés de jeux les plus prospères au monde, est une nouvelle étape importante dans notre parcours et nous sommes ravis de continuer à développer à la fois Golf Clash et de nouveaux titres.”

Golf Clash, la machine à cash de Playdemic

Vainqueur du BAFTA Games Mobile Game of the Year (2018), Mobile Games Awards Game of the Year (2018), PocketGamer.biz Game of the Year (2017) and The Independent Game Developers’ Association (TIGA) Awards Game of the Year (2017), Golf Clash est l’un des principaux jeux mobiles aux États-Unis et au Royaume-Uni et compte plus de 80 millions de téléchargements à ce jour. Il génère d’ailleurs pratiquement un milliard de dollars chaque année sur iOS, Android et Facebook.