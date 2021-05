Electronic Arts : Codemasters conservera son “indépendance” comme Respawn Entertainment

La gestion de Codemasters ne sera pas la même que celle des studios internes d'Electronic Arts.

Dans le giron d’EA depuis le rachat à 1,2 milliard de dollars, Codemasters semble libre de continuer à évoluer comme à ses débuts et cela ne devrait pas changer d’ici les prochains mois et années : “Comme pour Respawn, notre orientation n’est pas de venir et de prendre le contrôle de Codemasters ; notre orientation n’est pas de venir et de transformer Codemasters en un autre studio Electronic Arts ; notre orientation est autour de l’offre d’opportunités. Cette industrie est faite de talents étonnants et créatifs. Et nous ne voyons pas l’intérêt d’endoctriner ces talents créatifs. Mais nous voulons leur donner accès aux choses que nous obtenons en vertu de notre position dans l’industrie.”

Electronic Arts CEO Andrew Wilson has said Codemasters will be able to retain its identity after becoming part of the EA family, "similar to Respawn", as he sees "little upside in the indoctrination" of creative talenthttps://t.co/Aj1Pod7AiX pic.twitter.com/GC4ZJYpfo2 — VGC (@VGC_News) May 18, 2021

Le directeur général Andrew Wilson a également déclaré que l’éditeur américain dispose d’une “armoire incroyable” remplie de propriété intellectuelle de premier plan, de technologie, de puissance marketing et d’un réseau géant de joueurs auquel Codemasters a pleinement accès : “La façon dont nous pensons à ce sujet, et c’est la façon dont nous avons travaillé avec Respawn, c’est plus de remettre à Codemasters un jeu de clés de l’armoire, et ils peuvent venir et prendre ce qu’ils veulent de cette armoire, mais ils doivent continuer à être qui ils sont, parce que c’est ce qui les a rendus spéciaux en premier lieu.”

Codemasters ne sera pas réquésitionné pour travailler sur Need for Speed ou Battlefield

Frank Sagnier, CEO de Codemasters, est d’accord pour dire qu’EA offre au studio de nombreuses nouvelles opportunités sans être agressif : “EA apporte de l’envergure avec ses muscles de vente et de marketing, son expertise des services en direct, sa plateforme analytique de pointe, EA Access, EA Play, Origin – il y a tellement de richesses qu’EA apporte en termes de services. Nous avons eu accès à toutes les opportunités. Je ne dis pas que nous allons tout prendre. Et c’est pourquoi c’est fantastique, EA offre tous les services, mais ne nous force pas si cela ne nous convient pas. Donc c’est vraiment le monde parfait à ce stade. Et c’est pourquoi je suis si confiant quant à ce qu’EA peut apporter à Codemasters et, je l’espère, vice versa, car ils écoutent et nous écoutons aussi.”

Il a également déclaré qu’il était “étonnant de voir à quel point nous nous sommes intégrés si rapidement” après l’acquisition. “Et dans tous les départements. C’est comme si le gant s’ajustait parfaitement, comme si nous avions trouvé notre chaussure de Cendrillon, c’est un ajustement parfait !“